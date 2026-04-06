El Department of Motor Vehicles (DMV) del estado de Texas tiene un requisito de carácter obligatorio para registrar vehículos que entró en vigencia desde el 5 de marzo del 2026 y excluye a miles de personas de la posibilidad de este trámite. Ahora, para registrar un automóvil se debe cumplir con la “ID Rule”. Bajo esta medida, el DMV de Texas exige a toda persona que quiera registrar un vehículo la presentación de una identificación con foto válida emitida por el gobierno. Consecuentemente, personas que aún no tengan la tarjeta de Residencia permanente o la visa quedan fuera del registro vehicular. Tras meses del endurecimiento a la población extranjera de Estados Unidos, Texas se suma a las medidas que exigen demostración de presencia legal dentro del país para determinados trámites. Con esta nueva actualización, quienes deseen registrar un vehículo tendrán que presentar una identificación válida que acredite un estado migratorio legal y sin irregularidades. Para ser válidos, no deben estar vencidos y tienen que poder tener papeles de respaldo migratorio válido, ya que sino, no se podrá registrar ningún vehículo dentro del estado. Se trata de una nueva verificación migratoria obligatoria. Los extranjeros que deseen registrar un vehículo dentro de Texas pueden acreditar su identidad con la presentación de varios tipos de documentos ante el DMV estatal: La decisión tiene como contexto el endurecimiento de las políticas migratorias dentro de Estados Unidos de parte de la Administración del presidente Donald Trump y su principal argumento es intentar impedir que inmigrantes indocumentados registren vehículos dentro del estado, según el representante estatal Brian Harrison. Según lo que sostiene Harrison, la medida apunta a promover la seguridad vial y reducir el impacto en las primas del seguro. No obstante, el alcance podría ser más amplio de lo que se espera. Podría no solo afectar a personas con un estado migratorio irregular, sino también a ciudadanos que tengan sus documentos vencidos, en un contexto en el que se reportaron varias demoras en los procesos de renovación. Para poder realizar este trámite se debe: Si los documentos están vencidos o no se puede acreditar estatus legal, el registro puede ser rechazado. Es decir, el proceso sigue igual, pero con un control más estricto sobre la identidad y elegibilidad del solicitante.