Una disposición estatal en Virginia modifica los plazos de vigencia de la licencia de conducir para los conductores mayores a 75 años. La medida tiene como objetivo reducir las imprudencias al volante y altera un aspecto fundamental de la renovación de esta credencial. La decisión es adoptada por el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV), que posee la autoridad para aprobar o rechazar la actualización de un residente si se determina que ya no cumple con las aptitudes necesarias. Virginia es uno de los estados que ha implementado un endurecimiento significativo de las normativas de tránsito, así como de las regulaciones relacionadas con el permiso de conducir. Desde el año 2014, los individuos mayores de 75 años no tienen permitido renovar este documento de forma virtual y deben realizar el proceso de manera presencial. La licencia de conducir es uno de los documentos más relevantes en Estados Unidos, ya que también se utiliza como un documento para verificar la identidad de los residentes. Otro cambio significativo es la reducción de los años de vigencia de la licencia. Generalmente, las autoridades de DMV actualizan el documento por 8 años, sin embargo, los conductores de la tercera edad deben repetir el trámite cada 4 años.