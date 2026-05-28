En Estados Unidos, el gobierno federal está implementando una restricción que prohíbe la obtención de Licencias de Conducir Comerciales (CDL) a aquellas personas que no puedan demostrar un estatus migratorio legal.

Esta norma, promovida por la administración de Donald Trump, impacta directamente en los conductores de camiones, autobuses y diversos vehículos de uso comercial en todo el territorio estadounidense.

La regulación se dirige a las licencias comerciales para no domiciliados (non-domiciled CDL), las cuales son otorgadas a residentes temporales que no son ciudadanos y está destinada a expirar junto con el estatus migratorio del solicitante.

El Gobierno suspende todas estas licencias comerciales: de qué se trata la medida

La medida tiene como objetivo las CDL, que autorizan la conducción de vehículos tales como camiones, autobuses y unidades de transporte de carga o de pasajeros. Este tipo de licencias exige cumplir con criterios más rigurosos que una licencia habitual, que incluyen exámenes teóricos, prácticos y evaluaciones médicas especializadas.

Estas licencias son esenciales para sectores clave de la economía, como la logística y el transporte. Por lo tanto, cualquier modificación en los requisitos tiene un impacto directo en miles de trabajadores que dependen de este permiso para realizar su actividad laboral de manera legal.

La medida es oficial y debe ser observada por todos los estados. Fuente: imagen ilustrativa.

El nuevo criterio: métodos para acreditar un estatus migratorio legítimo

A partir de la nueva disposición, los solicitantes deberán demostrar que poseen un estatus migratorio legal en Estados Unidos para obtener o renovar su licencia comercial. Esto puede incluir documentación como la residencia permanente, permisos de trabajo vigentes u otros registros oficiales emitidos por autoridades migratorias.

El objetivo es alinear los procesos estatales de emisión de licencias con las normativas federales en materia migratoria. En la práctica, esto implica un control más riguroso sobre quiénes pueden acceder a estos permisos, ya que sin la documentación adecuada no será posible completar el trámite.

Licencias previamente otorgadas: ¿qué sucederá con estas credenciales?

En lo que concierne a las licencias previamente concedidas, las autoridades contemplan revisiones y posibles suspensiones en el caso de que los titulares no logren acreditar su estatus migratorio durante una renovación o verificación. Esto implica que quienes posean una CDL deben asegurarse de que su documentación esté en orden para eludir sanciones.

Dependiendo de la región, podrían instaurarse mecanismos de notificación para que los conductores regularicen su situación antes de una suspensión definitiva. No obstante, los pormenores del proceso pueden diferir según la jurisdicción, por lo que se sugiere consultar con el Department of Motor Vehicles (DMV) correspondiente.