Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Amazon Prime ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en mayo.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

4_ Una batalla tras otra (One Battle After Another) Un antiguo militante revolucionario, tras años alejado de la causa, se ve forzado a retomar la acción para enfrentarse a adversarios del pasado en un clima marcado por la tensión política, el racismo y la violencia militar.. Versión actualizada de la novela “Vineland” (1990), de Thomas Pynchon, centrada en los movimientos radicales de los años sesenta.

5_ A pesar de ti (Regretting You) Morgan, una madre joven, procura que su hija Clara, de 16 años, no repita sus errores: quedar embarazada y casarse demasiado pronto, lo que la obligó a postergar sus propios sueños. La tirante relación entre madre e hija solo halla tregua en Chris, esposo de Morgan y padre de Clara. Sin embargo, esa calma se quiebra cuando un accidente trágico y extraño desencadena consecuencias devastadoras para ambas.

Las películas más vistas de Amazon Prime.

6_ Nunca te rindas (Bang) Después de sobrevivir por poco a un intento de asesinato, un sicario implacable traiciona a su propia banda en busca de redención, pero acaba convirtiéndose él mismo en el blanco.

7_ Mechanic: Resurrection Cuando Arthur Bishop (Jason Statham) creía haber superado su pasado delictivo, este vuelve a alcanzarlo cuando uno de sus peores enemigos secuestra a la mujer que ama. Para rescatarla, se ve obligado a viajar por el mundo y perpetrar tres asesinatos casi imposibles que deben parecer accidentes.

8_ Battleship “Battleship” es una adaptación cinematográfica libre del célebre juego de mesa de Hasbro, conocido como “Hundir la flota” o “Batalla naval”. La novedad de esta versión es que el enfrentamiento será entre la U.S. La Marina y… ¡una armada extraterrestre! La trama nos sumerge en una epopeya de acción que transcurre en el mar, el cielo y la tierra, donde nuestro planeta lucha por sobrevivir ante una fuerza mucho más poderosa.