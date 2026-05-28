El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) eliminó el acceso a la Green Card desde el interior del país para la mayoría de los inmigrantes en situación temporal. A partir del 22 de mayo de 2026, quienes deseen obtener la residencia permanente deben tramitarla desde su país de origen ante el Departamento de Estado, salvo circunstancias extraordinarias.

La medida afecta a estudiantes, trabajadores temporales y turistas, entre otros. Según el portavoz Zach Kahler , la permanencia en suelo estadounidense no puede funcionar como primer paso hacia la residencia permanente . La directiva rige de inmediato y los funcionarios deben evaluarla caso por caso.

¿Quiénes no pueden tramitar la Green Card dentro de Estados Unidos?

La nueva política restringe el ajuste de estatus —el mecanismo que permite obtener la Green Card sin salir del país— a situaciones verdaderamente excepcionales. USCIS establece que el canal ordinario es la tramitación consular en el extranjero.

Categorías afectadas

Estudiantes con visa F-1 o M-1 , cuyo propósito de estadía es académico y temporal

Trabajadores temporales con visa H, L u O , vinculados a empleadores y períodos específicos

Turistas con visa B-1/B-2 , autorizados solo para estancias cortas

Cualquier persona en estatus no inmigrante que no acredite circunstancias extraordinarias

USCIS establece que el canal ordinario es la tramitación consular en el extranjero. Shutterstock

¿Qué consecuencias tiene esta medida para quienes buscan la residencia?

Quienes deseen obtener la Green Card deberán salir de Estados Unidos e iniciar el trámite desde su país de origen. Eso implica tiempos de espera más largos, costos adicionales y la posible interrupción de la vida laboral, académica o familiar en el país.