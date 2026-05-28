En esta noticia Las más visto de Paramount+ en Estados Unidos

Gracias a los servicios de transmisión en línea, como Netflix, Amazon Prime Video, Disney+, HBO Max y Hulu las personas de diferentes partes del mundo tienen acceso a una amplia selección de filmes y series.

Por esta gran variedad de producciones para disfrutar durante las horas de ocio, muchas personas suelen tardar mucho tiempo al decidir qué ver. Para evitar eso, Paramount+ ofrece la lista de las diez películas más vistas por el público estadounidense en mayo.

Las películas más vistas de Paramount+.

Las más visto de Paramount+ en Estados Unidos

1_ Top Gun: Maverick Tras más de tres décadas en servicio como uno de los mejores aviadores de la Marina, Pete “Maverick” Mitchell continúa donde siempre quiso: llevando al límite sus capacidades como intrépido piloto de pruebas y eludiendo los ascensos que lo dejarían en tierra, lejos de los cielos.

2_ Una vida por delante Einer Gilkyson, un hombre endurecido por una tragedia y su amigo y socio Mitch Bradley llevan cuatro décadas viviendo en un rancho del noroeste de Wyoming. Un día, su nuera, Jean Gilkyson, llega con su nieta, Griff, huyendo de los abusos del novio de Jean.

3_ Primal Un cavernícola forja un lazo con un dinosaurio y, juntos, luchan por sobrevivir en un entorno hostil.

4_ Bob Esponja: La película En Bikini Bottom se desatan problemas: la corona del Rey Neptuno ha desaparecido y el principal sospechoso es el Sr. Krabs. Junto a su mejor amigo, Patricio, Bob Esponja se dirige a la peligrosa Ciudad de Shell para recuperar la corona de Neptuno y salvar al Sr. Krabs.

5_ Conspiración en Hollywood Vinculado con el asesinato de tres celebridades de Hollywood, un hombre decide emprender su propia pesquisa. Al necesitar apoyo, incorpora a dos detectives para destapar una conspiración mucho más explosiva de lo que cualquiera de ellos había imaginado.

Las películas más vistas de Paramount+.

6_ 13 horas: los soldados secretos de Bengasi El 11 de septiembre de 2012, coincidiendo con el aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas y el Pentágono, un grupo de milicianos islamistas atacó el consulado de Estados Unidos y una instalación anexa de la CIA en Bengasi, Libia. Para evacuar a los sobrevivientes, se desplegó un equipo de seis integrantes de Operaciones Especiales estadounidenses.

7_ Un Buen Ladrón (Roofman) Tras fugarse de la cárcel, el exmilitar y ladrón experto Jeffrey Manchester se esconde en una tienda de Toys "R" Us, donde logra pasar meses sin ser detectado mientras planifica su siguiente jugada. No obstante, cuando se enamora de una madre divorciada, su vida doble empieza a venirse abajo.

8_ Salvar al soldado Ryan El 6 de junio de 1944, durante el desembarco aliado en Normandía, los soldados del segundo batallón de asalto, bajo el mando del capitán Miller, combaten para asegurar la playa. En el enfrentamiento mueren dos hermanos, y, poco antes, en Nueva Guinea, ha fallecido un tercero. Su madre, la señora Ryan, recibirá el mismo día tres telegramas notificando las defunciones. Al enterarse de que existe un cuarto hermano, el soldado James Ryan, el jefe del Ejército de Estados Unidos, George C. Marshall, ve la oportunidad de mitigar el dolor de la madre y ordena a ocho hombres —el capitán Miller y un grupo selecto de su batallón— que lo encuentren y lo devuelvan a su hogar.