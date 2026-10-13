Walmart ofrece una freidora de aire Hicloud con descuento, a un precio de US$59,99.

Walmart ofrece una freidora de aire con un descuento que permite conseguirla por menos de US$60. Se trata de un modelo de la marca Hicloud, que figura en la tienda con un precio rebajado de US$59,99, frente a los US$159,99 anteriores.

El electrodoméstico está pensado para preparar diferentes comidas mediante la circulación de aire caliente, con menos aceite que una fritura tradicional.

Entre sus características principales se destacan su capacidad, los controles digitales y una ventana transparente que permite observar los alimentos mientras se cocinan.

¿Cómo es la freidora de aire que Walmart vende por US$59,99?

La freidora Hicloud tiene una capacidad de 7,5 cuartos, aproximadamente 7,1 litros, y una potencia de 1600 vatios.

Su tamaño permite preparar porciones grandes de comida, por lo que puede resultar útil para familias o para quienes necesitan cocinar varios alimentos a la vez.

Además, cuenta con una pantalla táctil desde la que se pueden ajustar el tiempo y la temperatura de cocción.

Una de sus características más prácticas es la ventana transparente, que permite controlar cómo se están cocinando los alimentos sin necesidad de abrir constantemente el aparato.

Según la descripción publicada en Walmart, también tiene un diseño de acero inoxidable y superficies pensadas para facilitar la limpieza.

¿Qué funciones ofrece la freidora de aire Hicloud?

De acuerdo con la información del producto, la freidora incluye seis programas de cocción preestablecidos, que permiten preparar distintos tipos de alimentos sin tener que configurar todos los ajustes manualmente.

La freidora cuenta con pantalla táctil, ventana transparente y seis programas de cocción preestablecidos. Walmart

Entre las opciones mencionadas por el vendedor se encuentran las siguientes:

Papas fritas.

Pollo.

Pescado.

Carne.

También permite modificar manualmente el tiempo y la temperatura según lo que se quiera cocinar.

La publicación señala que el equipo puede utilizarse para preparar alimentos congelados sin necesidad de precalentarlo.

Además, el fabricante promociona su sistema de cocción con aire caliente como una alternativa que permite utilizar menos aceite.

¿Cuánto cuesta la freidora de aire en Walmart?

La freidora de aire se encuentra publicada en Walmart a US$59,99. Los interesados pueden consultar sus características y condiciones de compra en la página oficial del producto.

Es importante tener en cuenta que el precio puede variar según la disponibilidad y las promociones vigentes, por lo que se recomienda verificar el importe antes de realizar la compra.