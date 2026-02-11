Las nuevas reglas para vuelos en Estados Unidos ya permiten viajar sin pasaporte físico en trayectos nacionales, siempre que el pasajero cuente con un documento habilitado en formato digital. La medida aplica exclusivamente a vuelos domésticos y modifica la verificación de identidad en los controles de seguridad aeroportuarios. El sistema comenzó a implementarse en más de 250 aeropuertos del país y apunta a quienes no tienen una licencia compatible con REAL ID o prefieren una alternativa digital segura. No reemplaza el pasaporte para viajes internacionales ni cruces fronterizos. Para volar dentro de Estados Unidos, los pasajeros pueden presentar una Identificación Digital (Digital ID) creada a partir de un pasaporte estadounidense y almacenada en Apple Wallet. Esta modalidad ya es aceptada en puntos de control de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) para verificación presencial. Es importante tener en cuenta que: El usuario debe escanear la página con foto del pasaporte, leer el chip integrado del documento con el iPhone y completar una verificación biométrica mediante selfie y movimientos faciales. Para utilizarla en el aeropuerto: La información está cifrada y solo se comparte el dato necesario para el control, lo que permite viajar en vuelos nacionales sin presentar el pasaporte físico en los puntos habilitados.