Walmart lanzó una red de mini-depósitos urbanos instalados en locales vacíos —farmacias cerradas, tiendas de segunda mano— para entregar pedidos de supermercado en 30 minutos. La iniciativa se llama Walmart Depots y ya opera en Dallas, Nueva Jersey y Arkansas. No está abierta al público: funciona exclusivamente como punto de retiro para conductores de Spark, el servicio de delivery de la compañía. El modelo nació de un problema concreto: en un Supercenter convencional, un repartidor tarda hasta 25 minutos en reunir cinco productos. En un depósito dedicado, ese mismo proceso toma cinco minutos. El comercio electrónico ya representa más de u$s 100.000 millones en ventas anuales para la división estadounidense de Walmart, con un crecimiento superior al 20% anual. Los Walmart Depots son espacios de unos 1.850 metros cuadrados que almacenan solo productos de alta demanda: lácteos, cereales, jugos y artículos del hogar. No tienen cartelería exterior ni atención al público. Son supervisados de forma remota por gerentes de los Supercenters más cercanos. La estrategia apunta a competir con Amazon, que acaba de lanzar entregas en 30 minutos en decenas de ciudades de Estados Unidos. Para instalarse, Walmart aprovecha los locales vacíos que dejaron cadenas como Rite Aid —que quebró— y Walgreens. Ya hay depósitos planificados en Poughkeepsie y San Diego en ex Rite Aid, y en Fayetteville en un ex Walgreens. El proyecto fue descripto como un programa piloto en documentos ante autoridades municipales, con contratos de cinco años o menos. Si escala, podría redefinir la forma en que millones de estadounidenses reciben sus compras de supermercado.