Las autoridades de tránsito en Estados Unidos mantienen controles cada vez más estrictos sobre el estado de los vehículos que circulan por las calles y rutas. En algunos estados, olvidar un trámite obligatorio puede derivar rápidamente en multas, sanciones e incluso problemas para renovar el registro. En Nueva York, el Departamento de Vehículos Motorizados (DMV) exige que todos los automóviles realicen una inspección vehicular anual obligatoria para poder circular legalmente. La inspección anual verifica que el vehículo: La inspección incluye distintos puntos clave del automóvil, como: Circular con la inspección vencida puede provocar: