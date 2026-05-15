Las leyes de salud pública en Estados Unidos contemplan sanciones para determinadas conductas que puedan poner en riesgo a otras personas. En algunos estados, exponerse deliberadamente en espacios públicos mientras se tiene una enfermedad infecciosa puede incluso derivar en intervención policial y consecuencias penales. En Washington, el Código Revisado de Washington (RCW) establece que comete un delito menor quien, de manera voluntaria, se exponga en un lugar público de forma que pueda contagiar a otras personas una enfermedad infecciosa. Al tratarse de un delito menor (“misdemeanor”), las autoridades pueden: La normativa contempla posibles: