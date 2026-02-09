Estados Unidos mantiene una excepción poco conocida que permite a ciertos pasajeros abordar vuelos dentro del país aun con el pasaporte vencido, siempre que cumplan condiciones específicas. La política, aplicada en controles de seguridad aeroportuaria, establece que el documento puede aceptarse como identificación en vuelos nacionales si el vencimiento no supera un determinado período. De acuerdo con la normativa oficial de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), algunos pasaportes vencidos pueden aceptarse como identificación para vuelos domésticos dentro de Estados Unidos si el documento es auténtico, corresponde al pasajero y su vencimiento no supera hasta dos años. El documento no sirve para viajes internacionales, pero puede utilizarse como identificación dentro del país bajo reglas específicas de seguridad. El objetivo visible es evitar que personas queden varadas dentro del país por no contar con otra identificación vigente. De acuerdo con las directrices oficiales, a partir del pasado 1 de febrero de 2026, si no puede presentar la identificación válida requerida en un punto de control de la TSA, tendrá la opción de pagar una tarifa de 45 dólares para usar TSA ConfirmID.