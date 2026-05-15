El Senado de los Estados Unidos aprobó por 99 votos a cero avanzar en una resolución que suspendería el salario de los senadores cada vez que el Congreso provoque un cierre de gobierno. La medida, impulsada por el republicano John Kennedy de Luisiana, establece que los legisladores no podrán cobrar mientras el gobierno permanezca cerrado. La resolución aplica exclusivamente a los miembros del Senado y no requiere la aprobación de la Cámara ni la firma del presidente. Por una restricción constitucional, no entrará en vigor hasta después de las elecciones de medio término. Si el Congreso no aprueba el financiamiento federal antes del plazo límite, los senadores dejarán de cobrar durante el cierre. Los fondos no se perderían: quedarían retenidos en una cuenta de garantía hasta que el gobierno vuelva a funcionar. Kennedy impulsó la medida tras dos cierres recientes que paralizaron al país: Kennedy advirtió que teme un nuevo cierre antes de las elecciones de medio término. “Cerrar el gobierno no puede ser nuestra solución por defecto”, declaró en el pleno. La 27ª Enmienda impide que la medida rija de inmediato, pero el senador quería dejar sentado el precedente cuanto antes. El respaldo fue contundente y bipartidista: el líder demócrata Chuck Schumer confirmó su apoyo antes de la votación. Cuando entre en vigor, será la primera vez que los senadores enfrenten consecuencias salariales directas por no cumplir con su obligación presupuestaria.