En California, la jueza federal Christina Snyder aprobó un fallo histórico a favor de los agentes federales del distrito. Hasta la fecha, estaba prohibido por una norma cubrirse la cara cuando estaban en un operativo. Esta decisión estuvo impulsada por la administración de Donald Trump, por lo que su victoria representa un avance en su agenda, dado que habían impulsado la derogación de esta y otra ley para proteger a los agentes policiales. A pesar de que ahora los agentes federales como el ICE podrán cubrirse el rostro, por el momento se mantendrá vigente la ley que los obliga a identificarse con nombre o número de placa, una ley que la administración intentó derogar en 2025. La secretaria de Justicia, Pamela Bondi expresó su satisfacción con una publicación de la red social X: “seguiremos luchando y ganando en los tribunales por la agenda de ley y orden del presidente Trump, y SIEMPRE respaldaremos a nuestros excelentes agentes federales del orden”. La decisión de la jueza Snyder profundiza en el principio de igualdad ante la ley. Según el fallo, la normativa que prohibía a ciertos agentes cubrirse el rostro durante los operativos establecía un trato desigual que no estaba debidamente justificado. El magistrado sostuvo que la restricción resultaba discriminatoria porque no se aplicaba con el mismo criterio a los agentes estatales que cumplen funciones similares. Para el tribunal, esa diferencia normativa generaba una carga desproporcionada sobre un sector específico sin fundamentos objetivos suficientes.