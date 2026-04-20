La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) ratificó la normativa que permite a ciertos pasajeros abordar vuelos nacionales dentro de Estados Unidos incluso si tienen su pasaporte vencido. Esta medida, que forma parte de las actualizaciones de seguridad para el año 2026, busca flexibilizar el tránsito aéreo interno mientras se completa la transición total hacia el sistema de Real ID. Según las autoridades, el documento puede ser utilizado para cruzar los controles de seguridad de los aeropuertos siempre que cumpla con un límite de tiempo específico desde su fecha de expiración. De acuerdo con la lista oficial de documentos aceptables en los puestos de control, la TSA acepta actualmente identificaciones expiradas, incluyendo el pasaporte de EE.UU. y la tarjeta de pasaporte, hasta dos años después de su vencimiento. Este beneficio es exclusivo para vuelos domésticos (dentro del territorio estadounidense). Es vital que los viajeros comprendan que para viajes internacionales, las reglas son drásticamente diferentes: la mayoría de los países exigen un pasaporte vigente con al menos seis meses de validez restante. Si intentas salir del país con el documento caducado, las aerolíneas tienen la orden de denegar el embarque de inmediato. Para aquellos que no cuentan con un pasaporte dentro del margen de los dos años o una licencia Real ID, el Gobierno ha implementado una alternativa tecnológica. A partir de febrero de 2026, entró en vigor el procedimiento TSA ConfirmID, que permite verificar la identidad de forma digital. Las autoridades recomiendan que, a pesar de estas facilidades, los ciudadanos inicien su trámite de renovación con antelación, especialmente si el pasaporte fue emitido hace más de 15 años, ya que en ese caso no se permite la renovación simple y se debe solicitar un documento nuevo desde cero.