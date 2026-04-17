Viajar dentro y fuera de Estados Unidos exige cumplir con requisitos estrictos en materia de documentación. Uno de los más importantes, y más ignorados, es la vigencia del pasaporte. Las autoridades confirmaron que no se permitirá el ingreso ni la salida del país a quienes tengan el pasaporte vencido. Para poder viajar, el pasaporte debe cumplir con una condición básica: Intentar viajar con un documento vencido puede generar: El proceso depende de cuándo venció el pasaporte y en qué condiciones está. Pueden renovarlo por correo, completando el formulario DS-82, todos los que cumplen estos requisitos con su documento vencido: