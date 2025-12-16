Una fuerte tormenta eléctrica avanza a toda velocidad este martes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas. Fuente: Shutterstock.

El National Weather Service (NWS) emitió varias alertas meteorológicas ante la presencia de sistemas de baja presión que favorecen acumulaciones significativas de agua y actividad eléctrica en áreas densamente pobladas.

Debido a este fenómeno, lluvias intensas y tormentas que impactarán en el sur, el centro y parte del este del territorio.

En vista de la situación, las autoridades locales y estatales recomiendan a todos los conductores y peatones prestar atención a los avisos oficiales para evitar problemas vinculados a inundaciones y vientos fuertes.

Zonas con mayor probabilidad de lluvia y tormenta hoy

El NWS indicó que partes del suroeste y del sureste concentran las condiciones más intensas de precipitaciones. En estados como Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama, las lluvias registran acumulaciones importantes y se espera que persistan por varias horas, acompañadas de tormentas eléctricas y ráfagas de viento. Houston y Nueva Orleans se encuentran entre las ciudades donde la probabilidad de lluvia fuerte es mayor, con advertencias sobre posibles inundaciones urbanas temporales.

Además, el Sudeste, incluyendo zonas de Florida y Georgia, también enfrenta condiciones húmedas y nubosidad abundante. Según las autoridades climáticas, el flujo continuo de aire caliente desde el Golfo genera inestabilidad suficiente como para provocar tormentas que se desplazan desde la costa hacia el interior, lo que podría complicar la circulación vehicular en horarios de alta movilidad.

Pronóstico extendido y recomendaciones del NWS

Hacia el Centro-Norte y el Atlántico Medio, el patrón climático muestra variaciones. El NWS anticipa lluvias intermitentes en estados como Tennessee, Kentucky y Virginia, con menor intensidad que en el sur, aunque con posibilidad de chaparrones aislados. En esas regiones, la transición entre sistemas fríos y cálidos genera condiciones mixtas que pueden alternar entre lluvias y períodos de cielo parcialmente despejado.

En contraste, el Oeste del país mantiene mayor estabilidad atmosférica, con clima seco y temperaturas por encima del promedio en áreas como Arizona y Nevada, aunque con oscilaciones térmicas marcadas entre el día y la noche.