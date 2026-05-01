Recibir una herencia en Estados Unidos no implica disponer automáticamente del dinero o los bienes. Antes de que los familiares puedan acceder al patrimonio, existe una obligación fiscal clave que debe resolverse ante el Servicio de Impuestos Internos (IRS). Cuando este procedimiento se retrasa o no se completa, el organismo puede avanzar con medidas de cobro que impactan directamente sobre los activos vinculados a la herencia, incluyendo cuentas bancarias y propiedades. El sistema tributario estadounidense establece que las deudas fiscales de una persona no desaparecen tras su fallecimiento. Por el contrario, pasan a formar parte del patrimonio y deben ser saldadas antes de cualquier distribución entre los herederos. Esto implica que los bienes heredados no pueden ser entregados hasta que la situación impositiva esté regularizada. En ese proceso, los impuestos pendientes tienen prioridad sobre cualquier reparto, lo que condiciona el acceso al dinero o a los activos. En este contexto, uno de los errores más frecuentes es avanzar con la distribución sin completar el trámite correspondiente, lo que puede activar consecuencias legales y financieras. Si los responsables de la herencia no cumplen con las obligaciones fiscales, el organismo puede iniciar acciones para recuperar la deuda. Estas medidas incluyen el embargo de activos vinculados al patrimonio heredado. Entre las acciones que puede aplicar el IRS se encuentran: En determinados casos, incluso si los bienes ya fueron distribuidos, el organismo puede avanzar sobre ellos para cubrir la deuda pendiente, lo que extiende el alcance de la medida a los propios herederos. El alcance de estas acciones no se limita a un solo tipo de activo. El IRS puede intervenir sobre distintos elementos del patrimonio con el objetivo de saldar las obligaciones fiscales antes de completar la herencia. Entre los bienes que pueden quedar sujetos a embargo se incluyen: Este mecanismo responde a una regla central del sistema fiscal estadounidense: las deudas deben resolverse antes de transferir cualquier herencia, por lo que el cumplimiento de este trámite resulta determinante para evitar sanciones.