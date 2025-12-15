Se aproxima una fuerte tormenta eléctrica este lunes: cuáles son las zonas en alerta por lluvias intensas y vientos huracanados. Fuente: Shutterstock

El clima de hoy en los Estados Unidos está marcado por la inestabilidad en amplias regiones del país, con lluvias y tormentas que afectan principalmente al sur y al este. De acuerdo con el National Weather Service (NWS), un sistema frontal activo y elevados niveles de humedad favorecen precipitaciones persistentes y actividad eléctrica en varios estados.

Según informó el Servicio Nacional, las condiciones atmosféricas elevan el riesgo de lluvias intensas en cortos períodos, con posibilidad de anegamientos localizados y complicaciones en el tránsito. Las autoridades recomiendan prestar atención a los avisos meteorológicos locales, especialmente en zonas urbanas y áreas de baja altitud.

Zonas con mayor probabilidad de lluvias y tormentas hoy

El NWS indicó que la Costa del Golfo concentra el foco principal de las precipitaciones. Estados como Texas, Luisiana, Mississippi y Alabama enfrentan lluvias frecuentes y tormentas aisladas a lo largo del día. Ciudades como Houston, Nueva Orleans y Mobile registran alta probabilidad de tormentas eléctricas.

En el Sudeste, áreas de Florida, Georgia y Carolina del Sur también aparecen bajo vigilancia meteorológica. De acuerdo con el informe oficial del tiempo, el aire cálido y húmedo favorece tormentas breves pero intensas, especialmente durante la tarde y la noche, con acumulados de lluvia superiores al promedio diario en algunos sectores.

Pronóstico para el resto del país y recomendaciones

Más al norte, el Valle del Mississippi y el Atlántico Medio podrían registrar lluvias intermitentes a medida que el sistema avance hacia el este. El NWS prevé precipitaciones moderadas en Tennessee, Kentucky, Virginia y Maryland, con menor riesgo de tormentas severas, aunque con presencia de actividad eléctrica aislada.

En contraste, el Oeste mantiene condiciones mayormente estables. Estados como California, Arizona y Nevada presentan tiempo seco, aunque con amplitud térmica marcada.