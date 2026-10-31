Creció rodeada de drogas, perdió su hogar y consiguió ingresar a Harvard: la historia real que conmovió a Estados Unidos

La historia de Elizabeth Murray es tan inspiradora que hasta hicieron una película sobre ella.

La historia de Liz Murray es uno de los casos de superación personal más conocidos de Estados Unidos. Nació en el Bronx, Nueva York y tuvo una infancia marcada por la pobreza, el hambre y las adicciones de sus padres. Durante su adolescencia, llegó a vivir en la calle sin contar con un hogar establece ni los recursos necesarios para continuar sus estudios.

Sin embargo, su vida dio un giro cuando decidió retomar la escuela secundaria. A pesar de las dificultades, consiguió completar sus estudios en apenas dos años y obtener una beca que le permitió continuar su formación académica en la Universidad de Harvard.

¿Quién es Liz Murray y cómo fue su infancia rodeada de pobreza y drogas?

Elizabeth Murray nació el 23 de septiembre de 1980 y creció junto a su hermana en una familia que atravesaba graves dificultades económicas, agravadas por los problemas de adicción de sus padres.

Durante su infancia, la falta de dinero afectó sus condiciones de vida. En ocasiones, no tenía suficiente comida y debía enfrentar situaciones de abandono y precariedad. Sus padres destinaban parte de los recursos familiares al consumo de drogras, mientras la necesidades básicas de sus hijas quedaban desatendidas.

Además, ambos contrajeron VIH, algo que agravó aún más la situación familiar, y como consecuencia, a la educación de Liz.

¿Cómo terminó viviendo en la calle durante su adolescencia?

La situación de Murray empeoró desde su adolescencia, ya que su madre falleció debido al sida en 1996 y su padre terminó ingresando a un refugio para personas sin hogar.

Es así como Liz queda en situación de calle siendo una adolescente, sin una vivienda estable ni una estructura familiar que pudiera acompañarla.

Murray contó que durante ese periodo pasó noches en estaciones de metro, parques y otros espacios de Nueva York. La falta de un hogar también dificultaba su alimentación, su descanso y toda posibilidad de educación.

Creció rodeada de drogas, perdió su hogar y consiguió ingresar a Harvard: la historia real que conmovió a Estados Unidos Fuente: Shutterstock Shutterstock

¿Cómo pasó de vivir en la calle a conseguir una beca para estudiar en Harvard?

El punto de inflexión llegó cuando Murray decidió retomar sus estudios e ingresó a la Humanities Preparatory Academy, una escuela secundaria de Manhattan.

Aunque aún atravesaba dificultades habitacionales, logró concentrarse en su formación académica y completó cuatro años de secundaria en apenas dos con un promedio de 95 sobre 100.

Su desempeño le permitió obtener una beca de The New York Times, destinada a estudiantes que habían conseguido destacarse académicamente a pesar de enfrentar situaciones personales y económicas adversas.

Posteriormente, solicitó su admisión en la Universidad de Harvard y fue aceptada. Sus palabras fueron: “Me llamo Liz Murray y he nacido en Bronx, concretamente en el año 1981. Toda mi vida la he dedicado a cuidar a mis padres y hermanos por lo que no he tenido muy buena enseñanza, pero he conseguido sacarme el instituto en tan solo dos años. Me gustaría estudiar en esta universidad porque así me podré sacar una carrera y tener un trabajo digno”.

En el otoño del año 2000, comenzó sus estudios en una de las instituciones académicas más reconocidas del mundo.

¿Qué sucedió con Liz Murray después de ingresar a Harvard?

La llegada a Harvard no significó el final de las dificultades personales de Murray. En 2003, se trasladó a la Universidad de Columbia para estar cerca de su padre, que atravesaba problemas de salud.

Posteriormente, retomó su trayectoria académica y obtuvo su licenciatura en psicología en 2009 en Harvard.

Su historia alcanzó reconocimiento internacional gracias a la película Homeless to Harvard: The Liz Murray Story, estrenada en 2003, que recrea las experiencias que atravesó durante su infancia y adolescencia.

Un año después de obtener su título, publicó su autobiografía Breaking Night, donde relató las dificultades de crecer en una familia atravesada por las adiciones, su experiencia viviendo en la calle y el camino que recorrió para acceder a la universidad.

Con el tiempo, también se convirtió en conferencista y comenzó a compartir su historia en distintos espacios educativos, y cofundó The Arthur Project, una organización que se dedica a brindar acompañamiento y mentoría a jóveces en situaciones de vulnerabilidad.