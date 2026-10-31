Más de 200 pasajeros quedaron varados en Camboya después de que la compañía Villa Vie Residences suspendiera las operaciones de su crucero por problemas financieros. Muchos habían vendido sus casas para vivir permanentemente a bordo y ahora enfrentan un futuro incierto.

Lo que comenzó como el sueño de recorrer el mundo a bordo de un crucero terminó convirtiendose en una situación de incertidumbre para más de 200 pasajeros que quedaron varados en Camboya.

La compañía responsable por la embarcación anunció la suspensión de sus operaciones y obligó a los viajeros a desembarcar. La situación resultó especialmente complicada para quienes habían vendido sus casas y otras pertenencias para establecerse de forma permanente en el barco.

¿Qué sucedió con el crucero que dejó a más de 200 pasajeros varados en Camboya?

Un total de 203 pasajeros procedentes de América, Europa y Australia quedaron varados en la ciudad camboyana de Sihanoukville despues de que el crucero MV Odyssey interrumpiera inesperadamente su recorrido.

Según informó EFE, la compañóa estadounidense Villa Vie Residences comunicó el martes 27 de octubre la suspensión de las operaciones de la embarcación, que navegaba bajo bandera de Bahamas. Los pasajeros recibieron una notificación apenas siete horas antes de tener que abandonar el barco.

El crucero había visitado anteriormente Tailandia y estaba planeado que continúe su recorrido hacia Vietnam.

¿Por qué los pasajeros habían vendido sus casas para vivir en el crucero?

A diferencia de los cruceros turísticos tradicionales, el MV Odyssey ofrecía un modelo de residencia prolongada en el mar, que permitía a sus pasajeros vivir a bordo mientras recorrían diferentes países.

A través de Ville Vie Residences, los interesados podían adquirir derechos de uso prolongado sobre las cabinas y convertir la embarcación en su residencia personal.

Lo que comenzó como el sueño de recorrer el mundo a bordo de un crucero terminó convirtiendose en una situación de incertidumbre para más de 200 pasajeros que quedaron varados en Camboya. Shutterstock

¿Por qué la compañía decidió suspender las operaciones del crucero?

Villa Vie Residences explicó que la decisión estuvo relacionada con el fuerte aumento de los costos del combustible en las regiones asiáticas donde operaba el barco.

De acuerdo al comunicado de la empresa, el gasto mensual de combustible por cabina aumentó considerablemente durante los últimos meses:

Costo histórico promedio: US$1,800 mensuales por cabina.

Costo registrado en los últimos meses: hasta US$8,000 mensuales por cabina.

¿Qué sucederá con los pasajeros que quedaron varados en Camboya?

Tras el desembarco, algunos pasajeros decidieron abandonar Camboya por vía aérea, mientras que otros permaneceieron en la ciudad a la espera de novedades sobre el futuro de la embarcación.

La compañía informó que estaba coordinando alojamientos temporales y asistencia para los afectados. No obstante, no se comprometió a pagar los vuelos internacionales de regreso a sus países de origen.

El director ejecutivo de Villa Vie Residences, Mikael Petterson, declaró a CBS News que la empresa planeaba solicitar protección por bancarrota bajo el Capítulo 11 de la legislación estadounidense, un procedimiento que permite intentar reorganizar sus deudas y operaciones.

Asimismo, las autoridades camboyanas informaron que el barco tenía previsto recargar combustible y abandonar el país el sábado 31 de octubre, aunque no está confirmado que los pasajeros puedan retomar su viaje.