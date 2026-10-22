Las predicciones meteorológicas para lo que resta de octubre anticipan varios días de sol, aire seco y noches frías en ciertas zonas de Estados Unidos como consecuencia de un bloqueo atmosférico que impedirá que lluvias y tormentas se desarrollen y avancen con normalidad.

Los especialistas explican que será el clima perfecto para avanzar con obras, pensar en planes al aire libre y aprovechar para viajar, realizar excursiones o cualquier otro programa que requiera de buen tiempo, dado que estas condiciones perdurarán hasta fin de mes.

Adiós a las lluvias y tormentas hasta finales de octubre: qué pronostican los expertos y para qué zonas

De acuerdo con lo informado por especialistas de AccuWeather, gran parte del Este del país, especialmente el Noreste estará marcada por un bloqueo atmosférico, que hará que predominen los días despejados y con temperaturas que incrementen durante la tarde conforme con lo esperado para el otoño.

Sin embargo, se advierte que para la noche el clima seco y las condiciones despejadas permitirán que las temperaturas desciendan notablemente. Sobre este punto, el National Weather Service de Estados Unidos detalla que “debido a los cielos despejados durante la noche, existe la posibilidad de heladas y escarcha en numerosas zonas”

Se pronostican días soleados hasta fines de octubre.

Se indica que las condiciones serán especialmente favorables desde el sur de Nueva Inglaterra, atravesando el noroeste de Nueva Jersey hasta el centro de Pensilvania y alcanzando también las regiones del valle de Shenandoah y Blue Ridge Mountain.

Advierten por un frente frío que llegará la próxima semana

Por su parte, los especialistas anticiparon que un frente frío podría llegar al noreste y ciertas partes del sur a inicios de la semana próxima, por lo que pueden aparecer chubascos aislados y también darse las condiciones para que las temperaturas bajen de forma temporal, pero se especifica que esto sólo sucederá durante un breve período.