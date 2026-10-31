En muchos lugares del mundo existen antiguas mansiones, castillos y palacios que, además de destacar por su arquitectura e importancia histórica, esconden inquietantes leyendas sobre asesinatos, tragedias familiares y supuestas apariciones sobrenaturales.
Muchas de estas propiedades se convirtieron en atractivos turísticos y abren sus puertas a quienes desean conocer sus habitaciones, pasillos y misterios. Algunas, incluso ofrecen recorridos guiados que cuentan la historia del lugar, convirtiendo el momento en una experiencia inmersiva.
¿Cuáles son las 10 mansiones y castillos embrujados más famosos del mundo?
Entre las construcciones históricas que destacan por sus leyendas de fantasmas se encuentran:
- 1. Winchester Mystery House, ubicada en San José, California, Estados Unidos.
- 2. Castillo de Corvin, ubicado en Hunedoara, Transilvania, Rumania.
- 3. Castillo de Houska, ubicado en Blatce, República Checa.
- 4. Casa de Lizzie Borden, ubicada en Fall River, Massachusetts, Estados Unidos.
- 5. Castillo de Brissac, ubicado en Brissac-Quincé, Francia.
- 6. Mansión Raynham Hall, ubicada en East Raynham, Norfolk, Inglaterra.
- 7. Castillo de Glamis, ubicado en Glamis, Angus, Escocia.
- 8. Merchant’s House Museum, ubicado en Nueva York, Estados Unidos.
- 9. Palacio de Linares, ubicado en Madrid, España.
- 10. Castillo de Eltz, ubicado cerca de Wierschem, Alemania.
¿Qué historias y leyendas rodean a estas propiedades históricas?
Detrás de estas históricas construcciones se encuentran relatos de tragedias, asesinatos y supuestas apariciones que contribuyeron a convertirlas en destinos conocidos por los aficionados al misterio.
Una de las historias más famoras es la de la Mansión Winchester, cuya propietaria, Sarah Winchester, creía que era perseguira por los espiritus de personas asesinadas con los rifles fabricados por la empresa de su familia. La leyenda sostiene que las continuas modificaciones de la vivienda buscaban confundir a estas presencias.
Por otro lado, el castillo de Houska es conocido por la creencia de que debajo de su capilla existe un pozo conectado con el infierno. Los relatos populares mencionan criaturas extrañas y apariciones en sus instalaciones.
En Estados Unidos, la casa de Lizzie Borden adquirió notoriedad por el asesinato de Andrew y Abby Borden en 1982. Se diferencia de otras historias porque en este caso, fue un crimen real, con posteriores supuestas apariciones.
Casa propiedad guarda su propia historia, que se puede relacionar a su vez con el folclore de cada lugar.
¿Cuáles de estas mansiones ofrecen recorridos guiados para los visitantes?
Algunas de estas propierdades históricas permiten conocer sus instalaciones mediante visitas guiadas organizadas. Las modalidades pueden variar, desde recorridos centrados en la arquitectura, experiencias nocturnas y actividades dedicadas a las leyendas.
- 1. Winchester Mystery House: sus visitantes pueden explorar 110 de sus 160 habitaciones en un recorrido guiado de aproximadamente 65 minutos. También hay experiencias especiales para descubrir el sótano y el ático.
- 2. Castillo de Corvin: ofrece recorridos por su imponente arquitectura medieval. El servicio de guía cuesta 60 leus en rumano o 100 leus en inglés y húngaro, además de los 55 leus de la entrada general.
- 3. Castillo de Houska: permite adentrarse en una fortaleza medieval famosa por la leyenda de una supuesta entrada al infierno. Las visitas están sujetas al calendario de apertura.
- 4. Casa de Lizzie Borden: quienes buscan una experiencia más inquietante pueden participar en recorridos históricos de 90 minutos, visitas nocturnas sobre fantasmas e investigaciones paranormales de dos horas.
- 5. Castillo de Brissac: los turistas pueden recorrer sus instalaciones y conocer la leyenda de la Dama Verde. La visita dura aproximadamente 75 minutos y la entrada general cuesta 13,50 euros.
- 6. Raynham Hall: esta mansión, famosa por la leyenda de la Dama Marrón, anunció el regreso de sus visitas y eventos durante 2026. Las fechas y modalidades deben consultarse con la propiedad.
- 7. Castillo de Glamis: ofrece recorridos guiados de unos 50 minutos por sus habitaciones históricas. La visita está incluida en la entrada al castillo y sus jardines.
- 8. Merchant’s House Museum: permite explorar una de las viviendas históricas más misteriosas de Nueva York mediante visitas guiadas de 75 minutos, con entradas generales de 20,50 dólares. En octubre también organiza recorridos de fantasmas a la luz de las velas.
- 9. Palacio de Linares: abre sus puertas para descubrir sus salones, su arquitectura y las leyendas que lo rodean. Ofrece visitas guiadas en español de viernes a domingo, con entradas generales de 10 euros.
- 10. Castillo de Eltz: invita a recorrer sus interiores medievales mediante visitas guiadas de entre 35 y 40 minutos. La entrada general cuesta 14 euros y también hay recorridos en inglés y francés.