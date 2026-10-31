Desde antiguas fortalezas europeas hasta mansiones estadounidenses, estas construcciones son las más aterradoras del mundo.

En muchos lugares del mundo existen antiguas mansiones, castillos y palacios que, además de destacar por su arquitectura e importancia histórica, esconden inquietantes leyendas sobre asesinatos, tragedias familiares y supuestas apariciones sobrenaturales.

Muchas de estas propiedades se convirtieron en atractivos turísticos y abren sus puertas a quienes desean conocer sus habitaciones, pasillos y misterios. Algunas, incluso ofrecen recorridos guiados que cuentan la historia del lugar, convirtiendo el momento en una experiencia inmersiva.

¿Cuáles son las 10 mansiones y castillos embrujados más famosos del mundo?

Entre las construcciones históricas que destacan por sus leyendas de fantasmas se encuentran:

1. Winchester Mystery House , ubicada en San José, California, Estados Unidos.

2. Castillo de Corvin , ubicado en Hunedoara, Transilvania, Rumania.

3. Castillo de Houska , ubicado en Blatce, República Checa.

4. Casa de Lizzie Borden , ubicada en Fall River, Massachusetts, Estados Unidos.

5. Castillo de Brissac , ubicado en Brissac-Quincé, Francia.

6. Mansión Raynham Hall , ubicada en East Raynham, Norfolk, Inglaterra.

7. Castillo de Glamis , ubicado en Glamis, Angus, Escocia.

8. Merchant’s House Museum , ubicado en Nueva York, Estados Unidos.

9. Palacio de Linares , ubicado en Madrid, España.

10. Castillo de Eltz, ubicado cerca de Wierschem, Alemania.

En muchos lugares del mundo existen antiguas mansiones, castillos y palacios que, además de destacar por su arquitectura e importancia histórica, esconden inquietantes leyendas sobre asesinatos, tragedias familiares y supuestas apariciones sobrenaturales. Magnific

¿Qué historias y leyendas rodean a estas propiedades históricas?

Detrás de estas históricas construcciones se encuentran relatos de tragedias, asesinatos y supuestas apariciones que contribuyeron a convertirlas en destinos conocidos por los aficionados al misterio.

Una de las historias más famoras es la de la Mansión Winchester, cuya propietaria, Sarah Winchester, creía que era perseguira por los espiritus de personas asesinadas con los rifles fabricados por la empresa de su familia. La leyenda sostiene que las continuas modificaciones de la vivienda buscaban confundir a estas presencias.

Por otro lado, el castillo de Houska es conocido por la creencia de que debajo de su capilla existe un pozo conectado con el infierno. Los relatos populares mencionan criaturas extrañas y apariciones en sus instalaciones.

En Estados Unidos, la casa de Lizzie Borden adquirió notoriedad por el asesinato de Andrew y Abby Borden en 1982. Se diferencia de otras historias porque en este caso, fue un crimen real, con posteriores supuestas apariciones.

Casa propiedad guarda su propia historia, que se puede relacionar a su vez con el folclore de cada lugar.

¿Cuáles de estas mansiones ofrecen recorridos guiados para los visitantes?

Algunas de estas propierdades históricas permiten conocer sus instalaciones mediante visitas guiadas organizadas. Las modalidades pueden variar, desde recorridos centrados en la arquitectura, experiencias nocturnas y actividades dedicadas a las leyendas.