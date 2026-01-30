Una gran tormenta con potencial de convertirse en ciclón bomba tendrá lugar en Estados Unidos este fin de semana a lo largo de la costa atlántica.

Los meteorólogos pronostican que, por las características de este tipo de clima, vendrá con fuertes nevadas, precipitaciones, ráfagas de viento e incluso inundaciones en algunas playas.

Una nueva tormenta se intensificará rápidamente este fin de semana en Estados Unidos

De acuerdo con lo informado por expertos de AccuWeather, la tormenta comenzará a desarrollarse hoy viernes en el sur del país y, como consecuencia, en pocas horas iniciarán las lluvias en la costa del Golfo, la península de Florida y la costa atlántica sur.

El temporal, por sus propias características, alcanzará su máximo potencial a rápida velocidad desde la noche del viernes al sábado.

La tormenta puede convertirse en un ciclón bomba en menos de 24 horas. Fuente: archivo.

Información importante sobre esta tormenta

Se prevé que su intensidad escale de manera veloz, convirtiéndose en un ciclón bomba el sábado al alcanzar la costa sur del Atlántico.

Los expertos detallan que este tipo de tormenta experimenta una caída de presión atmosférica de 24 milibares o más y puede provocar

Vientos muy intensos

Precipitaciones extremas (de nieve, lluvia o hielo)

Caídas abruptas de temperatura

Condiciones meteorológicas peligrosas

En esa línea, las zonas costeras que se vean afectadas por el empuje de los vientos propios de la tormenta verán cómo se disparan los niveles de la marea, trayendo como consecuencia inundaciones costeras.

Alertas de nieve como consecuencia de la tormenta

Los especialistas indican que son altas las probabilidades de que al menos una pulgada de nieve caiga en Carolina del Norte, en el norte de Carolina del Sur y en el sur de Virginia durante este período.

Alerta por ventisca para algunas zonas de la costa

Según la definición oficial, una ventisca ocurre cuando la nieve acumulada o en caída es levantada por vientos sostenidos o ráfagas de al menos 56 km p/hora, lo que reduce la visibilidad a un cuarto de milla o menos durante un mínimo de tres horas consecutivas.

Se aconseja entonces mantener entonces suma precaución al circular.