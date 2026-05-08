Estados Unidos se encuentra en medio de la implementación de una serie de nuevas medidas que buscan regularizar el estatus migratorio de la mayor cantidad de extranjeros posible. Para ello, el Buró Federal de Investigaciones (FBI) ampliará el acceso al Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) a sus bases de datos. Esta nueva alianza permitirá reforzar aún más los controles de seguridad sobre los inmigrantes que residen en los Estados Unidos a través del uso de un mayor volumen de información por el intercambio entre ambos entes federales. Según medios locales, esta medida tuvo lugar por una orden directa de la administración Donald Trump que llegó al Departamento de Justicia (DOJ), encargado de supervisar al FBI. El pedido del ejecutivo era que proporcionen al USCIS acceso total a su base de datos de antecedentes penales. Esto le permitiría al USCIS aplicar revisiones más estrictas a solicitudes de permisos y beneficios migratorios. En la orden ejecutiva también se solicitó que los funcionarios de migración no aprueben ningún caso pendiente de verificaciones de antecedentes con la nueva información. Los controles más estrictos afectarán a solicitudes pendientes de beneficios que requieran una previa toma de huellas dactilares. Asimismo, también se podrán aplicar a las peticiones de patrocinio que se presenten. El portavoz del USCIS, Zack Kahler, declaró para CBS News que la agencia está implementando nuevos controles de seguridad para reforzar la verificación y el examen de los solicitantes, aludiendo a la nueva alianza con el FBI. Como efecto directo de esta colaboración entre agencias federales por una orden ejecutiva, quienes estén a la espera de una actualización en sus casos pendientes podrían ser citados por las autoridades ante la aparición de cualquier irregularidad. Adicionalmente, también se podrá solicitar una nueva toma de huellas dactilares. Otra consecuencia es que algunos extranjeros podrían perder sus permisos temporales debido al endurecimiento de las verificaciones. Al añadir más capaz, toma más tiempo y se puede vencer el permiso legal del solicitante antes de que termine la renovación. Según se advierte, si esto sucede podrían verse obligados a abandonar el país y sus empleadores, a pagar una nueva tarifa de 100.000 dólares asociada a la visa de trabajo H-1B.