Estados Unidos puede restringir, negar o incluso revocar el pasaporte de personas que mantengan deudas tributarias consideradas “seriamente morosas” por el Servicio de Impuestos Internos (IRS). La medida surge de una coordinación entre el IRS y el Departamento de Estado, que permite bloquear la emisión o renovación del documento de viaje cuando existen obligaciones fiscales impagas por encima de un determinado umbral. Actualmente, el IRS certifica ante el Departamento de Estado a quienes poseen una “seriously delinquent tax debt”, es decir, una deuda federal exigible que supera aproximadamente los 66.000 dólares entre impuestos, intereses y penalidades. El proceso comienza cuando el IRS envía la notificación CP508C informando que la deuda fue reportada al Departamento de Estado. Desde ese momento, el contribuyente puede enfrentar distintas restricciones migratorias y administrativas. Entre las principales consecuencias figuran: El IRS aclara que la certificación puede revertirse si la persona paga la deuda o acuerda un plan de pagos formal. Una vez regularizada la situación, el organismo notifica al Departamento de Estado para levantar las restricciones. El Departamento de Estado también puede negar o limitar pasaportes por otros motivos legales y administrativos. Entre ellos aparecen: