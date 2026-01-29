Una fuerte tormenta de nieve se aproxima este fin de semana: cuáles son las zonas alerta roja por lluvias y temperaturas extremas. (Fuente: Archivo)

Estados Unidos se encuentra bajo condiciones climáticas severas, según los pronósticos oficiales del National Weather Service (NWS). A raíz de la tormenta invernal Fern que comenzó el 22 de enero, catalogada como uno de los sistemas más extensos y potentes de la temporada, gran parte del país se ha visto envuelto en nieve intensa, hielo y temperaturas extremadamente bajas.

De acuerdo a cifras oficiales, más de 230 millones se personas vieron afectadas por la alerta roja, hubo más de un millón de cortes de energía, se cancelaron miles de vuelos y hubo decenas de muertes, muchas por hipotermia y accidentes viales, además de disrupciones en transporte, infraestructura y cadena logística.

Zonas con lluvia o riesgo de tormenta

Noroeste y costa del Pacífico: lluvia y aguanieve

En el noroeste delos Estados Unidos, regiones como Seattle y zonas costeras de Washington y Oregón están en el radar meteorológico por la posibilidad de lluvias que llegarán durante la tarde y primeras horas de la noche, según mapas de previsión del National Weather Service. Esta precipitación vendrá acompañada de temperaturas cercanas al punto de congelación en elevaciones más altas, lo que aumenta la probabilidad de que la lluvia adopte forma de aguanieve o hielo en sectores montañosos y rutas altas.

Una fuerte tormenta se aproxima este fin de semana: cuáles son las zonas alerta roja por lluvia y nieve. (Fuente: Archivo)

Sureste y costa este: mezcla de lluvia, hielo y nieve

En el sureste de los Estados Unidos y la costa este, las autoridades del NWS mantienen alertas por tormenta invernal y riesgos de mezcla de precipitación, donde sectores con temperaturas próximas al punto de congelación pueden registrar lluvia que se transforma en aguanieve o lluvia helada, especialmente durante la mañana en zonas del Mid-Atlantic y las Carolinas. El contraste entre el aire ártico y las masas más templadas del océano Atlántico puede generar condiciones inestables de precipitación.

Pronóstico extendido para el fin de semana

Las previsiones del National Weather Service señalan que las condiciones de clima severo persistirán más allá de hoy, con un nuevo sistema de baja presión previsto para el fin de semana, que se espera que impacte la costa este con lluvia fuerte, vientos intensos y posibles inundaciones costeras cerca de la región atlántica, manteniendo la alerta activa para millares de kilómetros de litoral.

Además, un nuevo impulso de aire ártico desde las Grandes Llanuras hasta el noreste mantendrá las temperaturas extremadamente bajas, favoreciendo la formación de hielo en carreteras y superficies expuestas incluso después del paso del sistema de lluvia.