En medio de nuevas tensiones por las llamadas “ciudades santuario”, el Gobierno de Donald Trump anticipó una expansión de los operativos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en distintos puntos del país. Las declaraciones del “zar fronterizo” Tom Homan encendieron las alarmas entre organizaciones migrantes y comunidades hispanas, especialmente después de que prometiera reforzar las redadas y avanzar con un plan de deportaciones masivas en los próximos meses. Durante la Border Security Expo realizada en Phoenix, Arizona, el funcionario aseguró que las jurisdicciones que limiten la cooperación con las autoridades federales enfrentarán un despliegue aún mayor de agentes migratorios. “Se vienen deportaciones masivas”, afirmó Homan frente a funcionarios y especialistas en seguridad fronteriza. Además, sostuvo que las ciudades santuario serán “inundadas” con personal de ICE si continúan restringiendo la colaboración con el gobierno federal. Entre las ciudades mencionadas por funcionarios y medios estadounidenses aparecen: El funcionario también defendió públicamente la estrategia migratoria impulsada por la Casa Blanca y remarcó que el objetivo es acelerar arrestos y expulsiones de inmigrantes indocumentados. Las llamadas ciudades santuario mantienen políticas que limitan la cooperación con ICE, especialmente en cárceles locales y fuerzas policiales. Según Homan, esa situación obliga a los agentes federales a realizar operativos directamente en las calles y comunidades. “Cuando no nos permiten trabajar dentro de las cárceles, tenemos que salir a buscarlos afuera”, explicó en una entrevista reciente. Las autoridades locales de estados como Nueva York y Minnesota cuestionaron las amenazas del gobierno federal y advirtieron que no modificarán sus políticas migratorias. Sin embargo, desde Washington aseguran que el plan continuará avanzando. El endurecimiento de los controles migratorios coincide con un aumento de la vigilancia federal y una expansión de recursos destinados a ICE. De acuerdo con reportes recientes, la administración busca: Además, organizaciones defensoras de inmigrantes advirtieron que las redadas podrían incrementarse en centros de trabajo, barrios residenciales y espacios públicos frecuentados por comunidades hispanas.