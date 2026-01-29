Este fin de semana Estados Unidos tendrá lugar una nueva tormenta que se desplazará por la costa atlántica y en menos de 24 horas podría convertirse en lo que los expertos conocen como un “ciclón bomba”.

Este tipo de clima intenso con precipitaciones y vientos fuertes pueden elevar los mares y provocar inundaciones en las zonas costeras.

Se espera que este fenómeno traiga además una nueva ronda de nevadas desde las Carolinas hasta Nueva Inglaterra, intensificando las condiciones invernales.

Cuándo llega la “tormenta del ciclo”

De acuerdo con lo indicado por expertos de AccuWeather, esta tormenta comenzará a desarrollarse en el sur de Estados Unidos el viernes.

Se prevé que su intensidad escale de manera veloz, convirtiéndose en un ciclón bomba el sábado al alcanzar la costa sur del Atlántico.

Los expertos detallan que este tipo de tormenta experimenta una caída de presión atmosférica de 24 milibares o más y pueden provocar

Vientos muy intensos

Precipitaciones extremas (de nieve, lluvia o hielo)

Caídas abruptas de temperatura

Condiciones meteorológicas peligrosas

En menos de 24 horas esta tormenta se convertirá en un ciclón bomba. Fuente: archivo.

Alerta por las consecuencias de la tormenta del siglo

Los especialistas advierten por las inundaciones costeras que puede haber en zonas como

Norfolk, Virginia

Outer Banks, Carolina del Norte

Wildwoods, Nueva Jersey

Scituate, Massachusetts

Además, la Interestatal 95 desde Virginia a Nueva York tendrá lugares con bastante nieve acumulada -por lo que se aconseja suma precaución- y otros sectores donde estará prácticamente seca.

En términos de nevadas, las más intensas se pronostican para Boston y Providence, Rhode Island.