El Servicio de Impuestos Internos (IRS) mantiene informados a todos los contribuyentes a través de su sitio web oficial sobre las consecuencias de recibir a su nombre un Aviso Final de Intención de Embargo y sus Derechos a una Audiencia y no realizar acuerdos con rapidez para evitar medidas drásticas del proceso de cobro. Cuando no se trabaja de forma bilateral para pagar o mostrar intención de saldar una deuda pendiente, la agencia recaudadora puede bloquear cuentas bancarias, tarjetas de débito asociadas y cualquier otro bien sobre el que se haya impuesto un gravamen federal. En ese marco, si la agencia toma la decisión de aplicar un embargo bancario en mayo, todos los fondos y tarjetas de débito asociadas a la cuenta se congelan en el momento en el que se entregue el aviso a nombre del contribuyente. De acuerdo con lo especificado por las autoridades, luego de que IRS decida oficializar un embargo sobre una cuenta bancaria establece un período de 21 días para que el tributante realice acuerdos de pago. “Cuando existe un embargo bancario, esto significa que los fondos de la cuenta se congelan a partir de la fecha y hora que se reciba el embargo. Normalmente, el embargo no afecta a los fondos depositados en la cuenta después", afirman las autoridades. El plazo de 21 días está pautado por el Código de Impuestos Internos (IRC) y tiene como fin que el contribuyente se comunique con la agencia y establezca un plan de pagos que demuestre la intención de saldar la deuda o informar al IRS en caso de que se hayan cometido errores. La sanción puede quedar sin efecto cuando se de cualquiera de las siguientes situaciones En caso de que el embargo se libere, aún será necesario saldar la deuda con el IRS para evitar que se vuelva a imponer la medida.