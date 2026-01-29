Reembolso confirmado: IRS depositará hasta 8000 dólares en todas estas cuentas bancarias. (Fuente: Archivo)

De cara al inicio de la temporada fiscal del Servicio de Impuestos Internos (IRS), el organismo reiteró el pago de uno de los beneficios más importantes para los trabajadores de ingresos bajos y medios. Se trata del Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo (EITC), un alivio económico que cada año permite a millones de contribuyentes reducir su carga impositiva e incluso acceder a reembolsos significativos.

Este pago, que puede traducirse en depósitos de hasta 8000 dólares, varía según la situación de cada persona, como sus ingresos, estado civil y cantidad de hijos calificados, y los mayores beneficios suelen concentrarse en familias con más dependientes a cargo.

Reembolsos del IRS: qué es el Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo

El Crédito Tributario por Ingreso del Trabajo es una ayuda fiscal destinada a personas y familias de ingresos bajos o moderados. Su objetivo es reducir la carga impositiva y, como explica el sitio oficial del IRS, aumentar los reembolsos, en caso de cumplir los requisitos.

En concreto, este crédito no solo disminuye el impuesto adeudado, sino que permite recibir dinero incluso cuando no existe una deuda fiscal, lo que lo convierte en una ayuda económica directa para millones de contribuyentes.

Quiénes pueden cobrar el beneficio

El monto del EITC varía según la cantidad de hijos que califican en la declaración. Para el año fiscal actual, los valores máximos establecidos son los siguientes.

Personas sin hijos que califican: hasta 649 dólares

Personas con un hijo que califica: hasta 4,328 dólares

Personas con dos hijos que califican: hasta 7,152 dólares

Personas con tres o más hijos que califican: hasta 8,046 dólares

El importe final depende también de los ingresos totales y del estado civil declarado.

Cuáles son los requisitos acceder al pago

Para acceder al crédito y recibir el depósito bancario, el Servicio de Impuestos Internos exige cumplir con una serie de condiciones básicas.

Haber tenido ingresos provenientes del trabajo durante el año fiscal.

Contar con un número de Seguro Social válido .

Tener ingresos dentro de los límites establecidos por el programa.

No superar el tope permitido de ingresos por inversiones.

Ser ciudadano estadounidense o residente durante todo el año.

No haber declarado ingresos obtenidos en el extranjero.

Cumplir con las reglas específicas si se reclaman hijos que califican.



