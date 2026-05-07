Para los entusiastas de aromatizar los ambientes, las opciones de productos disponibles son innumerables, dado que existe una alternativa diseñada para cada preferencia y entorno del hogar. Dentro de esta tendencia, las cáscaras de cítricos, tales como naranja o mandarina, se presentan como valiosas aliadas para llevar a cabo preparaciones caseras. Al combinarse con especias aromáticas como la canela, logran perfumar cualquier espacio sin necesidad de realizar gastos extra. Para la preparación de esta mezcla, serán necesarios los siguientes componentes: La combinación de jabones y aceites esenciales de la misma familia aromática es una excelente alternativa para intensificar la fragancia y asegurar su permanencia en el ambiente de manera duradera. Para lograr una atmósfera refrescante, a la vez que relajante y acogedora para cualquier ocasión, se puede rociar la mezcla sobre alfombras, cortinas y almohadones.