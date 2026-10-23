La obra estará ubicada cerca del Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington (Fuente: Shutterstock).

Donald Trump avanza con su plan para construir un arco del triunfo de 76 metros de altura en Washington D. C. El proyecto, que busca conmemorar los 250 años de independencia en Estados Unidos, prevé nuevas excavaciones en Columbia Island y podría recibir avances oficiales en noviembre , mientras sigue las discusiones sobre su impacto en la capital.

Dónde se construirá el arco del triunfo de Trump

El monumento estará ubicado en el Memorial Circle, en Columbia Island, entre el Monumento a Lincoln y el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia. El lugar conecta dos lugares emblemáticos nacionales y funciona como acceso a la capital desde ese estado.

El secretario del Interior, Doug Burgum, anunció que el Gobierno prepara el inicio de las excavaciones. En una publicación, aseguró que la obra será una de las “Grandes Obras de Arquitectura Estadounidense” y destacó su propósito de honrar la historia del cementerio militar.

El funcionario también sostuvo que el proyecto responde a una idea debatida durante más de 125 años. Según explicó, distintas comisiones del Congreso propusieron instalar un monumento en la isla Columbia para completar el diseño del entorno del puente conmemorativo de Arlington.

La obra forma parte de los proyectos con los que Trump busca dejar una marca arquitectónica en Washington durante su segundo mandato. @SecretaryBurgum

Cuánto medirá el arco del triunfo

El diseño contempla una estructura de 250 pies de altura, equivalentes a unos 76,2 metros. La dimensión hace referencia a los 250 años de la independencia estadounidense, que se conmemoran en 2026.

La propuesta incluye una figura alada en la parte superior y esculturas de leones dorados en la base. Trump defendió la magnitud del monumento y afirmó que será más alto que el Arco del Triunfo de París , que mide aproximadamente 50 metros.

En septiembre, el mandatario también planteó transformar la estructura en un complejo con funciones militares. Según escribió en Truth Social, la instalación permitirá desplegar drones y francotiradores, además de almacenar municiones.

Cuándo aprobarán la construcción

La aprobación oficial del proyecto se espera para noviembre de 2026, aunque todavía no se confirmó una fecha definitiva para completar el proceso. El anuncio sobre las excavaciones representa un nuevo paso en la iniciativa , pero no equivale por sí mismo a una autorización final para toda la construcción.

Con información de EFE.-