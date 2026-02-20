Una decisión estratégica de Washington volvió a poner el foco en la seguridad hemisférica y la cooperación militar en Sudamérica. El Gobierno de Estados Unidos aprobó el financiamiento de infraestructura naval en Perú por un monto estimado de 1.5 mil millones de dólares, en el marco de un acuerdo bilateral. La determinación fue comunicada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos y notificada formalmente al Congreso. El plan contempla trabajos de diseño y construcción en la Base Naval del Callao, un punto clave para las operaciones marítimas del país andino. El proyecto se tramita bajo el esquema de Ventas Militares al Extranjero y fue certificado por la Agencia de Cooperación en Seguridad de Defensa. El valor máximo estimado asciende a 1.5 mil millones de dólares, aunque la cifra final dependerá de los acuerdos firmados y de los requerimientos presupuestarios definitivos. La ejecución podría implicar la presencia de hasta 20 representantes estadounidenses en Perú durante un período de hasta diez años para supervisión y gestión. Según la notificación oficial, la iniciativa apunta a modernizar la infraestructura portuaria del Callao para operaciones navales actuales y futuras y a reducir la interacción entre actividades civiles y militares en la instalación existente. Washington sostuvo que la operación no modificará el equilibrio militar regional ni afectará la preparación defensiva de Estados Unidos. Los contratistas principales serán definidos en una etapa posterior, previsiblemente mediante un proceso competitivo entre proveedores autorizados.