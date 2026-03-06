El pasaporte americano es un documento fundamental para todos los ciudadanos de Estados Unidos que desean viajar al exterior, pues las autoridades lo solicitarán como parte de los controles obligatorios para habilitar traslados internacionales y aconsejan que su validez sea de al menos 6 meses futuros. En esa línea, quienes deban gestionar el suyo por primera vez durante la semana del sábado 7 de marzo al sábado 14, pero no puedan acudir en los días y horarios de funcionamiento de los centros tradicionales, tienen una alternativa extra: optar por una Feria Especial de Aceptación de Pasaportes. Se trata de eventos organizados por el Departamento de Estado en días y horarios alternativos especialmente destinados a quienes deban realizar el trámite presentando el Formulario DS-11. Durante esta semana, los siguientes centros se encontrarán operativos para quienes deban realizar este trámite Anniston Post Office (Anniston, AL) Berkeley College Welcome Center (Rifle Camp Rd 44, Woodland Park, NJ) Pasco County Clerk & Comptroller (Citizens Dr 8731, Ste 220, New Port Richey, FL) Pasco County Clerk & Comptroller (Gth St 14236, Ste 201, Dale City, FL) Grand Island Post Office (Grand Island, NY) Loudon County Chancery Court (Loudon, TN) North Carolina Central University (Durham, NC) Neola Area Community Center (4th St 110, Neola, IA) UVA Molly & Robert Hardie Football Center (Massie Rd 288, Charlottesville, NC) North Carolina Central University (Durham, NC) Complejo Deportivo Elba Rivera Perez (Carr. 486 km 15.8, Bo. Quebrada, Camuy, PR) Fayetteville Free Library (Orchard St 300, Fayetteville, NY) Arvin Post Office (Arvin, CA) Westchester Regional Library (Coral Way 9445, Miami, FL) Salon De Actividades Valenciano (Carr. 919 Calle Marginal, Juncos, PR) UC Irvine (Irvine, CA) Hub Cities Consortium (Tweedy Blvd 4354, South Gate, CA) Franklin Park Library (Grand Ave 10311, Franklin Park, IL) Aspen Drive Library (Aspen Dr 701, Vernon Hills, IL) Orange County Register of Deeds (Hillsborough, NC) Sarpy County Clerk Office (Golden Gate Dr 1210, Papillion, NE) Dallas Passport Agency (Dallas, TX) Charlotte Courthouse Post Office (Charlotte, VA) Para realizar el trámite es esencial cumplir con la siguiente documentación e instancias Cuando la petición esté en proceso, un correo electrónico se lo notificará a cada solicitante. El estado de la gestión puede consultarse en este link.