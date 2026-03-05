El acceso al transporte es uno de los factores que más influye en la asistencia escolar. En una decisión que busca reducir el ausentismo y facilitar la movilidad de miles de jóvenes, una ciudad de Estados Unidos aprobó un programa que permitirá a estudiantes viajar sin costo en el sistema de autobuses públicos durante el ciclo lectivo. La iniciativa fue respaldada por autoridades locales y busca garantizar que el transporte público gratuito para estudiantes deje de ser un obstáculo para asistir a clases con regularidad. El Concejo Municipal de San Antonio, Texas, aprobó un programa que otorgará pases gratuitos de autobús a estudiantes de entre 12 y 18 años que asisten a escuelas en el condado de Bexar County. La iniciativa se implementará a través del sistema de transporte VIA Metropolitan Transit, que ahora permitirá a miles de alumnos utilizar sus autobuses sin pagar durante el semestre escolar. El financiamiento inicial asciende a 150.000 dólares, una cifra destinada a cubrir el costo de aproximadamente 5.500 pases estudiantiles. Normalmente, cada pase semestral tiene un valor cercano a los 38 dólares, pero con este programa será completamente subsidiado. Las autoridades esperan que la medida incremente de manera significativa el número de estudiantes que utilizan el transporte público para llegar a la escuela. El proyecto nació tras detectar que el transporte era uno de los principales motivos por los que muchos jóvenes faltaban a clases. Funcionarios locales señalaron que uno de cada cuatro estudiantes pierde más del 10% del año escolar, una cifra que puede afectar directamente su rendimiento académico, sus niveles de alfabetización y sus posibilidades de graduarse. Al ofrecer autobuses gratuitos para estudiantes, las autoridades buscan eliminar una de las barreras más comunes para asistir regularmente a la escuela y mejorar la continuidad educativa. Los estudiantes podrán solicitar el pase gratuito de transporte escolar directamente a través del sistema de VIA Metropolitan Transit, que trabajará junto con los distritos escolares para difundir la información y facilitar la inscripción. Los pases tendrán validez durante cada semestre académico y deberán renovarse cuando comience un nuevo período escolar. Durante el verano, el beneficio dejará de estar activo, aunque los alumnos que participen en escuela de verano podrán seguir utilizándolo. Las autoridades del transporte anticipan que, al eliminar el costo del pase, el número de jóvenes que utilicen el servicio podría crecer rápidamente, ya que más familias verán en el transporte público gratuito una alternativa segura y accesible para que los estudiantes lleguen a clase todos los días.