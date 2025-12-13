Estados Unidos permite el ingreso legal de ciertas personas sin visa americana tradicional ni pasaporte en el control, siempre que presenten un documento migratorio específico emitido por el propio Gobierno. Uno de los más relevantes es la Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), una credencial oficial vigente desde hace décadas.

Este instrumento, poco conocido fuera de las zonas fronterizas, funciona como autorización migratoria completa y está pensado para viajes temporales y cruces frecuentes. Su uso está regulado por ley federal y tiene condiciones claras que conviene conocer antes de viajar.

¿Qué es la Tarjeta de Cruce Fronterizo y qué permite en los controles migratorios?

La BCC es una tarjeta plástica que cumple una doble función: credencial de cruce fronterizo y visa de visitante B1/B2. Aunque no es una visa estampada en el pasaporte, tiene la misma validez legal para ingresar a Estados Unidos de forma temporal.

En los cruces terrestres, la BCC puede presentarse como documento principal, sin necesidad de mostrar pasaporte ni visa americana convencional. Generalmente es válida por hasta 10 años y habilita estadías de hasta seis meses, bajo las reglas habituales de turismo o negocios.

Qué habilita la BCC

Ingreso legal como visitante B1/B2

Uso como documento principal en cruces terrestres

Vigencia prolongada, según el caso

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (Border Crossing Card, o Formulario DSP-150), es una tarjeta del tamaño de una credencial que actúa como visa B1/B2 y documento de cruce fronterizo. Foto: Archivo.

¿Quiénes pueden obtenerla y cuáles son los requisitos clave?

La BCC solo se emite a ciudadanos y residentes de México que cumplan con los requisitos migratorios exigidos para una visa de visitante. Entre ellos, deben demostrar vínculos suficientes con México que garanticen el regreso tras una estadía temporal en Estados Unidos.

El trámite se realiza ante consulados estadounidenses en México y sí requiere un pasaporte mexicano válido al momento de la solicitud, aunque luego no sea obligatorio mostrarlo en cada cruce terrestre. En el caso de menores de 15 años, existen tarifas reducidas, con vencimientos especiales según el arancel abonado.

Condiciones principales para obtener la BCC