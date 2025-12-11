En esta noticia
Estados Unidos confirmó un nuevo programa migratorio que crea tres visas especiales para quienes cumplan con una condición económica específica. El objetivo es ofrecer vías rápidas a estatus legal bajo reglas claras y montos definidos.
Las solicitudes ya pueden iniciarse en la plataforma oficial, donde se detallan plazos, costos y beneficios. Las tres categorías son distintas entre sí y apuntan a perfiles diferentes.
¿Cuáles son las tres nuevas visas y qué requisito exige cada una?
El nuevo paquete migratorio implementado por la administración Trump incluye tres visas distintas, todas basadas en aportes económicos, pero cada una con montos y alcances propios.
Gold Card (individual)
Destinada a personas físicas. Exige un aporte de u$s 1 millón tras un pago inicial de u$s 15.000. Otorga estatus migratorio acelerado y permite sumar cónyuge e hijos menores de 21 años con cargos equivalentes.
Corporate Gold Card (empresas)
Pensada para compañías que quieran trasladar empleados. Requiere u$s 2 millones por trabajador, más u$s 15.000 de procesamiento. La empresa actúa como patrocinadora.
Platinum Card (alta contribución)
Aún no disponible. Implica un aporte de u$s 5 millones y permite estadías de hasta 270 días sin impuestos sobre ingresos no estadounidenses. También exige u$s 15.000 iniciales.
¿Cómo se solicitan estas visas y qué pasos sigue el trámite?
El proceso inicia en el sitio oficial del programa. El solicitante elige la categoría (individual, corporativa o lista Platinum), completa sus datos y crea una cuenta en myUSCIS.gov. Luego paga el arancel de u$s 15.000 para la verificación inicial.
Tras la aprobación preliminar, se realiza el aporte económico correspondiente. Una vez acreditado, el solicitante puede recibir estatus acelerado EB-1 o EB-2, sujeto a cupos. Los plazos estimados son de semanas, aunque ciertos países pueden enfrentar demoras. La visa puede revocarse ante riesgos de seguridad o antecedentes graves.