Estados Unidos confirmó un nuevo programa migratorio que crea tres visas especiales para quienes cumplan con una condición económica específica. El objetivo es ofrecer vías rápidas a estatus legal bajo reglas claras y montos definidos.

Las solicitudes ya pueden iniciarse en la plataforma oficial, donde se detallan plazos, costos y beneficios. Las tres categorías son distintas entre sí y apuntan a perfiles diferentes.

¿Cuáles son las tres nuevas visas y qué requisito exige cada una?

El nuevo paquete migratorio implementado por la administración Trump incluye tres visas distintas, todas basadas en aportes económicos, pero cada una con montos y alcances propios.

Gold Card (individual)

Destinada a personas físicas . Exige un aporte de u$s 1 millón tras un pago inicial de u$s 15.000. Otorga estatus migratorio acelerado y permite sumar cónyuge e hijos menores de 21 años con cargos equivalentes.

Corporate Gold Card (empresas)

Pensada para compañías que quieran trasladar empleados . Requiere u$s 2 millones por trabajador, más u$s 15.000 de procesamiento. La empresa actúa como patrocinadora.

Platinum Card (alta contribución)

Aún no disponible. Implica un aporte de u$s 5 millones y permite estadías de hasta 270 días sin impuestos sobre ingresos no estadounidenses. También exige u$s 15.000 iniciales.

Las tres visas distintas se basan en contribuciones económicas. Foto: Gobierno de Estados Unidos

¿Cómo se solicitan estas visas y qué pasos sigue el trámite?

El proceso inicia en el sitio oficial del programa . El solicitante elige la categoría (individual, corporativa o lista Platinum), completa sus datos y crea una cuenta en myUSCIS.gov. Luego paga el arancel de u$s 15.000 para la verificación inicial.