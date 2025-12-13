Anuncian el cierre de una cadena de supermercados. Qué pasará con sus tiendas, trabajadores y cómo afectará al modelo de bajo coste en el país.

La cadena de comida rápida Wendy’s quedó en el centro de atención tras confirmar un fuerte ajuste en su red de restaurantes en Estados Unidos. La información surge de presentaciones oficiales ante inversores y reportes de tráfico de clientes citados por la propia compañía.

El anuncio llega en un contexto adverso para el sector, marcado por inflación en alimentos, subas salariales y una caída general del consumo fuera del hogar . Frente a ese escenario, la empresa activó un plan que ya comenzó a impactar en distintas ciudades del país.

¿Qué confirmó Wendy’s sobre el cierre de más de 300 sucursales?

Wendy’s confirmó que cerrará alrededor de 300 restaurantes en Estados Unidos, lo que representa un porcentaje de un solo dígito medio sobre sus casi 6.000 locales en el país. La decisión fue detallada por su CEO, Ken Cook, durante una llamada de resultados.

Según la empresa, el cierre apunta a locales con bajo rendimiento, en medio de una fuerte caída del tráfico de clientes. Datos citados por la compañía y por la firma Placer.ai muestran retrocesos mensuales de hasta casi 10% en visitas a restaurantes comparables durante 2025.

Wendy’s confirmó que cerrará alrededor de 300 restaurantes en Estados Unidos. Foto: Archivo.

¿Desde cuándo están ocurriendo los cierres y qué implica para los clientes?

El proceso de cierres ya comenzó en el cuarto trimestre de 2025 y continuará durante 2026. Wendy’s aclaró que se trata de una reestructuración gradual y selectiva, no de una retirada del mercado estadounidense.

Puntos clave para los consumidores:

Algunas sucursales ya cerraron y otras lo harán en los próximos meses.

Los clientes deberán recurrir a locales cercanos dentro del mismo mercado.

concentrar la demanda y mejorar ventas por La marca buscapor restaurante

El ajuste responde a precios más altos y a la competencia de opciones más baratas.

Desde Wendy’s aseguran que el objetivo es fortalecer los locales que permanezcan abiertos y adaptarse a un consumidor cada vez más sensible al precio en Estados Unidos.