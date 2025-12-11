El Gobierno de los Estados Unidos mantiene reglas muy estrictas sobre las personas que pueden ingresar de forma legal al país. Sin embargo, existe un grupo de personas que no requieren ni de la visa ni el pasaporte para poder atravesar los cruces fronterizos.

Este permiso funciona como documento migratorio y de identidad en los puntos de entrada autorizados. Su uso está limitado a condiciones específicas y a una zona geográfica determinada, pero agiliza el tránsito y reduce los requisitos habituales exigidos por las autoridades.

Confirmado: estas personas pueden entrar a Estados Unidos sin visa ni pasaporte

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC) es un documento emitido por Estados Unidos para ciudadanos mexicanos que viven en estados cercanos a la frontera. Permite ingresar al país por vía terrestre, marítima o aérea en zonas previamente establecidas sin necesidad de portar un pasaporte mexicano ni tramitar una visa de turista.

El titular puede permanecer en territorio estadounidense por períodos cortos que generalmente no superan los treinta días, siempre dentro de los límites geográficos permitidos. Su uso es frecuente entre personas que viajan para compras, visitas familiares, consultas médicas o actividades rápidas en ciudades fronterizas.

La Tarjeta de Cruce Fronterizo (BCC), comúnmente conocida como la "visa láser", es un documento de viaje emitido por el gobierno de Estados Unidos. Foto: Archivo.

Las autoridades migratorias verifican que el solicitante cumpla con los requisitos de residencia, antecedentes y capacidad financiera. Una vez aprobada, la credencial funciona como documento único para realizar los cruces autorizados.

Cómo solicitar la tarjeta de cruce fronterizo

El trámite se realiza de forma presencial tras completar una solicitud en línea y programar una cita en un centro de atención de Estados Unidos ubicado en México. La persona debe presentar comprobantes de residencia en los estados habilitados, identificación oficial mexicana y documentación que respalde su actividad o motivo de cruce frecuente.

Durante la cita se recopilan datos biométricos, se revisa la documentación y se realiza una entrevista breve. Si el solicitante cumple con los requisitos, la tarjeta se aprueba y se entrega en un plazo establecido por la autoridad.

¿Cuáles son las restricciones de este documento?

A diferencia de otros documentos migratorios, esta tarjeta presenta restricciones a determinadas zonas fronterizas, de acuerdo a los permisos del Gobierno de Estados Unidos. Los titulares no pueden desplazarse más allá de los límites establecidos, salvo en casos puntuales previstos por la normativa migratoria.

El incumplimiento de estas condiciones puede derivar en la cancelación inmediata del documento. Por ello, las autoridades recuerdan que debe usarse únicamente para los cruces permitidos y respetando los tiempos de permanencia autorizados.