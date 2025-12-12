Obtener la green card o la ciudadanía en Estados Unidos no es una tarea fácil, ya que el Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS) establece normas muy estrictas sobre el proceso de postulación y selección. Sin embargo, si cuentas con algunos de estos apellidos comunes podrías simplificar algunas complicaciones.

Cada uno de estos trámites son diferentes entre sí, ya que la tarjeta verde otorga el permiso de residencia permanente en el país, al igual que el trabajo, pero no eres considerado un ciudadano estadounidense. En cambio, la ciudadanía sí te considera un compatriota más y te permite acceder a más derechos.

¿Por qué algunos apellidos podrían facilitar el trámite de la ciudadanía?

Cada año el Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) recibe millones de postulaciones para solicitar la green card por los inmigrantes que buscan ir detrás del sueño americano. La forma más sencilla de obtenerla es mediante el patrocinio de un familiar que ya vive allí gracias a la tarjeta.

Tener un apellido estadounidense podría dejar una buena impresión en los agentes migratorios. Fuente: Archivo.

Sin embargo, la ciudadanía es el documento que te permitirá gozar de todos los derechos, como emitir tu voto en las elecciones presidenciales, y por la que no tendrás que estar al tanto de tu estatus migratorio y si cumples con todas las normas para la renovación. Pero es importante saber que no cualquiera puede solicitarla, ya que se deben cumplir ciertas condiciones.

Estos son los apellidos más comunes de Estados Unidos que tienen algunos

Es muy importante comprender que tener un apellido que proviene de Estados Unidos no garantizará la obtención de la ciudadanía o la green card, ya que deberás atravesar un proceso de evaluación de documentos, entrevistas y luego el sistema de elegibilidad.

El portal de noticias Heraldo USA explica que poseer alguno de estos apellidos podría funcionar para demostrarle a las autoridades migratorias que tienes ascendencia estadounidense, pero no es motivo obligatorio ni suficiente para que aprueben la solicitud.

Los apellidos americanos más comunes entre Latinoamérica:

Anderson.

Brown.

Davis.

Hamilton.

Johnson.

Jones.

Miller.

Smith.

Wilson.

Cómo puedo aplicar a la ciudadanía estadounidense y cuáles son las condiciones

Solo podrán solicitar la ciudadanía aquellos inmigrantes que ya tienen la green card, ya que se trata de una actualización en estatus migratorio. No se puede comenzar el proceso de ciudadano sin haber vivido algunos años de forma legal en el país. Asimismo, también se debe tener un mínimo de meses viviendo en el mismo lugar.

Se trata de un mínimo de 3 meses en una misma vivienda y no haber realizado muchos viajes fuera de Estados Unidos con la green card. El siguiente paso, una vez aprobado el sistema de elegibilidad, es completar el formulario N-400 y abonar su correspondiente tarifa en dólares. Si el trámite avanza como esperas, te llamarán a una entrevista biométrica y examen de naturalización.