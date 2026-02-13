El poder militar de América Latina se encuentra en un proceso de consolidación en el ámbito internacional, en un contexto de tensiones geopolíticas que amenazan a las grandes potencias. Estados Unidos ha centrado su atención en uno de los ejércitos más poderosos de la región, que ocupa una posición destacada en el Global Firepower 2025. Con más de 400.000 soldados activos, las Fuerzas Armadas mexicanas se destacan como una de las más grandes y organizadas del continente. Su estructura moderna, el despliegue territorial y la creciente inversión en defensa han captado la atención de analistas militares de Estados Unidos y de todo el hemisferio. La Secretaría de Marina (SEMAR) es responsable de la Armada y de la Infantería de Marina, mientras que la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) agrupa al ejército de tierra y la Fuerza Aérea. En total, el Ejército Mexicano cuenta con más de 412.000 efectivos entre personal activo y de reserva. La fortaleza del Ejército radica en la magnitud de su personal y en su capacidad operativa. México dispone de tanques, artillería autopropulsada, aeronaves de transporte, helicópteros de combate y fragatas para operaciones marítimas. En el ámbito aéreo, la Fuerza Aérea Mexicana cuenta con más de 400 aeronaves, que incluyen cazas ligeros, helicópteros y aviones de transporte táctico. Por su parte, la Armada opera más de 140 embarcaciones, que abarcan buques de patrulla oceánica y corbetas destinadas a la vigilancia y defensa del litoral. A diferencia de otras fuerzas regionales, México ha dado prioridad a la movilidad, la defensa interna y el despliegue rápido, contando con unidades especializadas en combate terrestre y operaciones aéreas conjuntas. Según el ranking, México posee un Power Index (PwrIndx) de 0.5965, situándose inmediatamente después de Brasil (0.2415) y por delante de Argentina (0.6013). La diferencia con otros países se encuentra en la eficiencia logística y el número de ciudadanos aptos para el servicio militar, lo que lo posiciona entre los primeros doce ejércitos del mundo en cuanto a personal disponible.