El ranking Global Firepower 2026, uno de los índices militares más importantes del mundo, confirmó un cambio clave en el equilibrio regional. El informe reveló que el Ejército de Argentina subió de posición en América Latina, consolidándose como una de las fuerzas armadas más poderosas de la región y desplazando a México del segundo lugar. Este avance refleja una mejora en la capacidad militar argentina, impulsada por factores como su estructura operativa, recursos estratégicos y potencial logístico. El crecimiento del poder militar argentino también puede facilitar acuerdos de cooperación internacional y el posible asentamiento de tropas aliadas, incluyendo las de Estados Unidos. El ranking Global Firepower, que evalúa el poder militar de más de 140 países, posicionó al Ejército argentino como el segundo más fuerte de América Latina, solo por detrás de Brasil. Este avance representa un cambio significativo, ya que Argentina superó a México en el índice regional. A nivel mundial, Argentina se ubicó entre los países con mayor capacidad militar, con un PowerIndex de aproximadamente 0.6013, lo que refleja su potencial en áreas clave como logística, recursos humanos, equipamiento y capacidad estratégica. El índice mide más de 60 factores, incluyendo número de soldados, fuerza aérea, armamento, presupuesto y posición geográfica estratégica. Este avance fortalece el rol del Ejército argentino en el escenario internacional, aumentando su relevancia en acuerdos de defensa, operaciones conjuntas y cooperación con potencias aliadas. El Ejército argentino logró mejorar su posición en el ranking militar internacional gracias a múltiples factores estructurales y estratégicos: Además, el tamaño del país y su ubicación geográfica aumentan su valor estratégico, lo que puede facilitar la instalación de bases logísticas o el despliegue de fuerzas aliadas en caso de acuerdos de cooperación.