En esta noticia

En el nuevo tablero geopolítico global, India dejó de ser un actor secundario y se consolidó como una potencia militar emergente. Con desarrollo tecnológico propio, una industria de defensa en expansión y alianzas estratégicas de alto nivel, Nueva Delhi avanza para disputar influencia a las grandes superpotencias tradicionales.

Ranking.Ni Brasil ni México: el país de América Latina que puede ser la nueva potencia económica de la región en 2026
Medida.Oficial | El Gobierno revisará coche por coche y multará a todos los conductores que no hicieron este trámite a tiempo

Este país se consolida como la potencia militar emergente del siglo

India ya figura entre los países con mayor presupuesto de defensa y uno de los ejércitos más numerosos del mundo. La modernización de fuerzas terrestres, navales y aéreas apunta a proyección oceánica, control del Índico y disuasión efectiva en fronteras sensibles.

El país asiático aceleró su apuesta por la autosuficiencia en defensa. Programas nacionales impulsaron la producción de cazas Tejas, misiles supersónicos BrahMos, drones, submarinos y portaaviones como el INS Vikrant, diseñado y construido localmente.

India posee una de las flotas de tanques más grandes del mundo, con cerca de 3.700 unidades de diversos tipos. Foto: EFE.
India posee una de las flotas de tanques más grandes del mundo, con cerca de 3.700 unidades de diversos tipos. Foto: EFE.

Por qué preocupa a las superpotencias

El avance indio altera equilibrios. Para China, representa un contrapeso directo en Asia; para Estados Unidos, un socio imprescindible pero también un actor autónomo; y para Rusia, un aliado que diversifica proveedores y tecnología.

La combinación de escala demográfica, economía en crecimiento y poder militar convierte a India en un desafío estratégico transversal.