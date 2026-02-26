La digitalización de los documentos de identidad ya es una realidad en los aeropuertos de Estados Unidos. La Administración de Seguridad en el Transporte (TSA) comenzó a aceptar una versión digital del pasaporte almacenada en Apple Wallet, permitiendo a los viajeros pasar los controles de seguridad sin presentar el documento físico en determinados aeropuertos. El pasaporte digital de Apple Wallet permite almacenar una versión verificada del documento en el teléfono móvil. A través de tecnología segura y encriptada, el usuario puede presentar su identidad escaneando su dispositivo en los puntos habilitados. Actualmente, el uso del pasaporte digital: