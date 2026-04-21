Mantener un cerebro ágil y saludable es una de las mayores preocupaciones de los adultos en Estados Unidos, especialmente ante el avance de enfermedades como el Alzheimer. Recientemente, expertos en neurología han puesto el foco en un aliado silencioso pero poderoso: el magnesio. Sin embargo, no cualquier variante de este mineral funciona para la mente. Aunque existen múltiples formas de este suplemento en el mercado (como el citrato o el cloruro), los neurólogos destacan al L-treonato de magnesio como la única versión capaz de cruzar eficazmente la barrera hematoencefálica. Esta capacidad es crítica, ya que permite que el mineral llegue directamente a las neuronas, aumentando la densidad de las sinapsis. Este proceso no solo ayuda a mejorar la memoria a corto y largo plazo, sino que también optimiza las funciones de aprendizaje. Al elevar los niveles de magnesio en el cerebro, se favorece la plasticidad neuronal, permitiendo que el órgano se mantenga “joven” y con mayor capacidad de respuesta ante estímulos cognitivos. El uso de este suplemento específico ha ganado relevancia en la prevención del deterioro cognitivo. Las investigaciones sugieren que el L-treonato de magnesio puede ayudar a reducir la placa amiloide en el cerebro, un factor estrechamente vinculado con el desarrollo del Alzheimer. Para todas las personas que buscan optimizar su rendimiento mental, es fundamental entender que la suplementación debe ser guiada por un profesional. Aunque el magnesio se encuentra en alimentos como las espinacas, las almendras y el chocolate amargo, las dosis terapéuticas para el cerebro suelen requerir este compuesto específico de alta absorción. Se recomienda consultar con un médico antes de iniciar cualquier tratamiento, especialmente si se están tomando medicamentos para la presión arterial o antibióticos, para evitar interacciones. La clave del éxito, según los expertos, reside en la constancia y en elegir la variante que realmente llegue al tejido cerebral.