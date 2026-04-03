Un potente sistema de tormentas se está desarrollando en amplias zonas de Estados Unidos y podría provocar más de 72 horas de clima severo, con lluvias intensas, granizo dañino y ráfagas de viento capaces de alcanzar los 113 kilómetros por hora. El fenómeno avanzará desde el centro del país hacia los Grandes Lagos y la costa este durante el fin de semana de Pascua, generando múltiples rondas de tormentas y también encendiendo las alarmas por posibles inundaciones localizadas. De acuerdo con expertos de AccuWeather, este sistema que inició durante la tarde del jueves se reforzará hoy y las tormentas serán más frecuentes desde Texas hasta el sureste de Wisconsin, así como también en partes de Illinois, Indiana y Ohio. Durante el sábado la principal tormenta avanzará hacia la región de los Grandes Lagos y generará una extensa línea de tormentas asociadas a un frente frío. Este sistema podría extenderse por más de 2,000 kilómetros desde el noreste de Texas hasta el oeste del estado de Nueva York. Aunque las tormentas podrían debilitarse durante la noche, hay alerta por precipitaciones intensas y actividad eléctrica. Finalmente, para el domingo el frente frío alcanzará el corredor del Atlántico y, si bien expertos indican que en esta región las tormentas serán menos severas, la posibilidad de ráfagas de viento fuertes, granizo y lluvias intensas no desvanece.