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La cotización del euro cerró a USD 0.8568 este viernes, 29 de mayo de 2026 en Estados Unidos. En comparación con el día previo, esta cifra muestra una alteración del -0.45%.
En la última semana, la cotización del Euro cayó -0.30% y en el último año acumuló -0.73%, mostrando una tendencia de depreciación moderada.
La variación que presentó el activo durante la última semana
La volatilidad económica de la última semana del Euro fue del 3.06%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en comparación con la volatilidad anual del 6.15%.
Hoy, la cotización del Euro presenta una tendencia positiva, ya que el dato de 1 se ha mantenido en un número positivo en comparación con los días pasados. Esto indica que, a lo largo de la semana, el Euro ha ido ganando valor frente a otras monedas, lo que es un buen indicativo para los inversores.
En contraste, si el dato hubiera sido negativo, habríamos visto una tendencia a la baja, reflejando la depreciación del Euro. La estabilidad de la moneda también puede ser un signo de confianza en la economía europea y su capacidad para enfrentar retos externos.
En resumen, la tendencia actual sugiere un fortalecimiento del Euro, lo que podría influir en decisiones de inversión y en el comercio internacional.
¿Cómo mandar dólares desde Estados Unidos al exterior?
Aquellas personas que precisen transferir dinero en dólares desde USA al extranjero cuentan con múltiples opciones para llevarlo a cabo. No obstante, es crucial considerar los gastos, el plazo de entrega y la comodidad de cada procedimiento a fin de seleccionar el más conveniente según sus condiciones.
Algunos de ellos son las transferencias bancarias internacionales, servicios de transferencias en línea (como PayPal y Wise), transferencias peer-to-peer, envío de cheques o por medio de instituciones financieras como Western Union y MoneyGram.