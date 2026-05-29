En esta noticia La variación que presentó el activo durante la última semana

El valor del libra esterlina finalizó la jornada en USD 0.7426 este viernes, 29 de mayo de 2026, cifra que refleja una variabilidad del -0.16% en comparación con la cotización del día anterior.

La libra esterlina se mantuvo estable en la última semana (0.00%) y mostró en el último año un descenso leve (-0.81%), indicando estabilidad reciente con una tendencia anual ligeramente bajista.

Conoce la cotización de este viernes, 29 de mayo de 2026.

La variación que presentó el activo durante la última semana

La volatilidad económica de la Libra esterlina en la última semana, con un 4.06%, es menor que la volatilidad anual del 6.27%, lo que indica que su comportamiento es mucho más estable en el último año.

Hoy, la cotización de la Libra esterlina ha mostrado una tendencia positiva tras dos días consecutivos de aumentos en su valor. Este comportamiento sugiere un fortalecimiento de la moneda, lo que podría ser un indicativo de confianza en el mercado.

Comparando con los días anteriores, la reciente alza de la Libra refleja una recuperación frente a las fluctuaciones previas, sugiriendo que factores económicos podrían estar influyendo favorablemente.

Esta tendencia positiva sugiere un posible cambio en la percepción del mercado respecto a la estabilidad económica del Reino Unido.

Conoce cómo cerró la cotización de este viernes, 29 de mayo de 2026.

¿En qué lugares se puede cambiar libra esterlina a dólares en los Estados Unidos?

Para convertir libra esterlina a dólares americanos en los Estados Unidos de manera segura, es imprescindible visitar bancos, oficinas de cambio de divisas aprobadas, aeropuertos o entidades financieras como Western Union.