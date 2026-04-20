Un sistema meteorológico de gran intensidad provocará lluvias intensas, tormentas eléctricas y ráfagas de viento en distintas regiones durante un período estimado de 48 horas. Los pronósticos anticipan acumulados significativos de precipitaciones y condiciones de inestabilidad persistente. Según los informes del Servicio Meteorológico Nacional (NWS) de Estados Unidos y del Centro de Predicción del Clima, el avance de un frente frío en combinación con aire cálido y húmedo generará un escenario propicio para el desarrollo de tormentas de variada intensidad. El fenómeno estará caracterizado por precipitaciones continuas, con períodos de mayor intensidad asociados a tormentas eléctricas. Estas condiciones podrían sostenerse de forma ininterrumpida durante al menos dos días en las zonas afectadas. Los especialistas advierten que los valores de lluvia acumulada podrían ubicarse por encima de los promedios habituales. Esta situación incrementa el riesgo de anegamientos, crecidas de cursos de agua y complicaciones en áreas urbanas. A su vez, no se descarta la presencia de tormentas localmente fuertes, con descargas eléctricas frecuentes y precipitaciones intensas en lapsos cortos. El sistema también estará acompañado por ráfagas de viento que podrían alcanzar los 60 km/h, principalmente durante el desarrollo de las tormentas más activas. Estas condiciones pueden generar inconvenientes en la vía pública y afectar servicios básicos. La combinación de viento y lluvia reducirá la visibilidad y podría dificultar la circulación, especialmente en rutas y zonas abiertas. También existe riesgo de caída de ramas y objetos expuestos. Las autoridades recomiendan seguir los avisos oficiales y tomar precauciones ante un escenario meteorológico que se mantendrá inestable durante todo el período previsto. Los reportes indican que las áreas ubicadas en la trayectoria del frente serán las más expuestas a lluvias persistentes y tormentas intensas. En estos sectores se esperan los mayores acumulados de precipitación. El seguimiento de los organismos oficiales será determinante para evaluar la evolución del fenómeno y emitir alertas ante posibles situaciones de riesgo vinculadas a este evento climático.